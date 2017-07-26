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    Во время речи Трампа развернули флаг СССР

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    В ходе выступления президента США Дональда Трампа в городе Янгстаун, штат Огайо произошли потасовки. Сначала на трибуне один мужчина развернул на трибуне плакат "Трамп и Пенс должны уйти", а второй - флаг СССР.
    Robert Kraychik/Youtube
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