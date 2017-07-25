Встретиться с Трампом Порошенко помог украинский олигарх - эксперт

NICHOLAS KAMM / AFP

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент США утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию. По мнению Дональда Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки Хиллари Клинтон. Американский лидер призвал генпрокурора США расследовать этот случай. Трамп также добавил, что генпрокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Клинтон и утечки Intel.

Кто из украинских политиков мог быть замешан в скандал, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

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"Я удивлен, что у нас до сих пор посол остался прежний — Валерий Чалый, и мне кажется, что Киеву было бы намного умнее еще несколько месяцев назад закрыть эту тему и убрать посла", — заявил политолог.

Он также прокомментировал версию, что это именно посол Украины в США организовал переговоры Трампа с Петром Порошенко.

"Есть информация, что большую роль в том, что переговоры Порошенко и Трампа произошли, сыграл не Чалый, а Администрация президента и Константин Елисеев. Во-вторых, работал наш известный украинский олигарх Виктор Пинчук. Который, в том числе благодаря своим лоббистским связям, и помог Порошенко получить эту желаемую встречу с Трампом", — отметил Якубин.

Ранее официальный Киев отверг обвинения Трампа о саботаже его президентской кампании.