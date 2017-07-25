Посол США: Порошенко заручился очень сильной поддержкой Трампа

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в США заручился очень сильной поддержкой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

"Считаю, что это была прекрасная встреча, все темы были рассмотрены во время беседы. Президент Порошенко получил очень сильную поддержку от президента Трампа, вице-президента Майка Пенса и других членов кабинета. Было очень четко указано, что США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины ", — заявила Йованович во вторник во время встречи со студентами летней школы журналистики, информирует УНИАН.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии. В ответ посольство Украины в США заявило, что правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах президента США в 2016 году.

Порошенко в средине июня посетил США с рабочим визитом, в ходе которого провел первую встречу с новоизбранным президентом страны Трампом и представителями его администрации.