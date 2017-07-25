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    Политика

    Киев отверг обвинения Трампа о саботаже его президентской кампании

    (обновлено: )393015
    Посольство Украины в США заверило, что украинское правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016: "Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины".
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Власти Украины не помогали ни одному из кандидатов на выборах президента США в 2016 году, сообщило посольство Украины в США.

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    "Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины", — говорится в сообщении посольства в микроблоге в Twitter.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

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