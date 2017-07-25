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    Корнейчук о заявлениях Трампа: Порошенко получил сразу два сигнала

    (обновлено: )52960
    Дональд Трамп одним сообщением отправил сразу два сигнала: во-первых, демократам в США, во-вторых, президенту Порошенко, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина 

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии. 

    "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал глава Белого Дома в своем микроблоге Twitter

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    Президент также обвинил генпрокурора в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Он отметил, что проблема состоит в том, что исполняющий обязанности директора ФБР "Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены". 

    Свою трактовку заявлений Трампа на своей странице в Facebook предложил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Первый сигнал направлен демократам, чтобы они успокоились в своей "травле" Трампа через СМИ. Иначе – Трамп даст команду генпрокурору начать расследование против Клинтон. И его результаты будут крайне болезненными для Демпартии, поскольку факты их сотрудничества с украинским посольством имеются", – отметил эксперт.

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    Трампу необходимо умерить пыл демократов перед голосованием в Конгрессе за закон о санкциях против Ирана и России, подчеркнул Корнейчук. 

    "Закон примут и Трамп его подпишет. Но реально вводить санкции против Москвы он не намерен — это сорвет "Большую сделку". Однако ему надо, чтобы демократы не поднимали вой: Трамп не вводит санкции — поэтому "агент Кремля". Угроза уголовного дела против Клинтон, а также твитт про неуплату налогов владельца "Амазона" и "Вашингтон Пост", должны отрезвить демократов. Тем более, Трамп пошел им на компромисс и дал возможность снимать санкции с России только решеним Конгресса. То есть- перед своими избирателями демократы одержали победу", – сообщил политэксперт.

    Публикация Дмитрия Корнейчука на Facebook

    Второй же сигнал Трампа, уверен аналитик, направлен президенту Порошенко.

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    "Во-первых, Трамп недоволен промедлением Порошенко в "отбеливании" Манафорта, которого он же и "очернил" в угоду демократам. Во-вторых, Трамп недоволен затягиванием Порошенко встречи в "нормандском формате" и реальным продвижением "Минска". Не говоря о том, что даже телефонный разговор "четверки" приходилось проводить из-под палки. В-третьих, намек Порошенко, что если Трамп таки даст старт расследованию о вмешательстве Украины в выборы в США, то Порошенко придется подыгрывать демократам. И признать данный факт, "сдав" посла Чалого и других исполнителей. Чтобы можно было устроить громкий процесс в США. А самого Порошенко, возможно, вынесут за скобки скандала", – резюмировал Дмитрий Корнейчук.

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    Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она. В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чьей-либо стороны во время предвыборной гонки.

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