Корнейчук о заявлениях Трампа: Порошенко получил сразу два сигнала

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал глава Белого Дома в своем микроблоге Twitter.

Президент также обвинил генпрокурора в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Он отметил, что проблема состоит в том, что исполняющий обязанности директора ФБР "Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Свою трактовку заявлений Трампа на своей странице в Facebook предложил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Первый сигнал направлен демократам, чтобы они успокоились в своей "травле" Трампа через СМИ. Иначе – Трамп даст команду генпрокурору начать расследование против Клинтон. И его результаты будут крайне болезненными для Демпартии, поскольку факты их сотрудничества с украинским посольством имеются", – отметил эксперт.

Читайте также: Newsweek удалил статьи о "сговоре" Трампа с Россией

Трампу необходимо умерить пыл демократов перед голосованием в Конгрессе за закон о санкциях против Ирана и России, подчеркнул Корнейчук.

"Закон примут и Трамп его подпишет. Но реально вводить санкции против Москвы он не намерен — это сорвет "Большую сделку". Однако ему надо, чтобы демократы не поднимали вой: Трамп не вводит санкции — поэтому "агент Кремля". Угроза уголовного дела против Клинтон, а также твитт про неуплату налогов владельца "Амазона" и "Вашингтон Пост", должны отрезвить демократов. Тем более, Трамп пошел им на компромисс и дал возможность снимать санкции с России только решеним Конгресса. То есть- перед своими избирателями демократы одержали победу", – сообщил политэксперт.

Публикация Дмитрия Корнейчука на Facebook

Второй же сигнал Трампа, уверен аналитик, направлен президенту Порошенко.

"Во-первых, Трамп недоволен промедлением Порошенко в "отбеливании" Манафорта, которого он же и "очернил" в угоду демократам. Во-вторых, Трамп недоволен затягиванием Порошенко встречи в "нормандском формате" и реальным продвижением "Минска". Не говоря о том, что даже телефонный разговор "четверки" приходилось проводить из-под палки. В-третьих, намек Порошенко, что если Трамп таки даст старт расследованию о вмешательстве Украины в выборы в США, то Порошенко придется подыгрывать демократам. И признать данный факт, "сдав" посла Чалого и других исполнителей. Чтобы можно было устроить громкий процесс в США. А самого Порошенко, возможно, вынесут за скобки скандала", – резюмировал Дмитрий Корнейчук.

Смотрите также: Чудные брови женщины затмили выступление Трампа

Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она. В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чьей-либо стороны во время предвыборной гонки.