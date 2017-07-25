Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

SAUL LOEB / AFP

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?", — написал глава Белого Дома в своем микроблоге Twitter. При этом президент не уточняет, каким образом Украина пыталась помешать его кампании.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign — "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

​Президент также обвинил генпрокурора в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Он отметил, что проблема состоит в том, что исполняющий обязанности директора ФБР "Эндрю Маккейб получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

Ранее в интервью газете New York Times Трамп резко раскритиковал Сешнса за решение отстраниться от расследования по так называемому "вмешательству РФ". Трамп сказал, что никогда бы не назначил Сешнса, если бы знал, что тот отстранится от надзора за расследованием по России, говорится в материале издания. Самого Сешнса ранее обвинили в том, что он утаил информацию о своих прошлогодних встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.