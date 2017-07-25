Волошин: Порошенко нужно менять посла в Штатах, а не о "винницких" думать

РИА Новости Украина

Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?" — написал он в Twitter.

Президент США также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял "очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон". Так, по словам Трампа, исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб "получил 700 тысяч долларов от Хиллари для жены".

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Заявления Трампа и начавшийся вокруг них шум на своей странице в Facebook прокомментировал политолог-международник Олег Волошин.

Скриншот с сайта Facebook

“Уже начались ошибочные интерпретации и инсинуации. Трамп, говоря о "срыве кампании", имел в виду вовсе не Лещенко и его рассказы о "чёрной кассе" ПР. Все началось с нижеприведенной публикации во влиятельном издании Politico, в котором бывалая сотрудница аппарата Демократической партии рассказала, как посольство Украины в Вашингтоне активно и сознательно помогало ей собирать компромат на Пола Манафорта. Публикация ещё январская. И вот только сейчас дошло дело до твита самого президента США”, – отметил эксперт.

При этом Волошин уверен, что если бы посол Украины в США Валерий Чалый “думал об Украине, а не о себе любимом, то он бы уже давно уехал домой”.

“Если бы Порошенко думал об Украине, а не о Винницком землячестве, то Чалый бы уже уехал давно на новую должность в Киеве. То, что этот вопрос поднял недавно на слушаниях в сенате автор законопроекта о новых санкциях против России Линдси Грэм, никого на Банковой не впечатлило. Дождались прямого заявления Трампа и призыва к прокуратуре расследовать украинское вмешательство (Грэм призвал это сделать ФБР). Даже Россия уже поменяла посла, ставшего токсичным, хотя он у себя в кабинете компромат на Джона Подесту не передавал”, – подытожил политолог.

Напомним, ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии "фактически сотрудничал" с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это "хорошо задокументировано", подчеркнула она. В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чьей-либо стороны во время предвыборной гонки.