От обличительного твита Трампа в Украине у многих "поседели волосы" - Якубин

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Президент США утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию. По мнению Дональда Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки Хиллари Клинтон. Американский лидер призвал генпрокурора США расследовать этот случай. Трамп также добавил, что генпрокурор Джефф Сешнс занял очень слабую позицию в отношении преступлений Клинтон и утечки Intel.

Может ли чей-либо пост в Twitter вызвать такой резонанс во всем мире, как заявление президента США, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

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"Без сомнения, нет. Тем более, учитывая вовлеченность наших политиков во все эти американские процессы за последние несколько лет. В общем-то, я думаю, неудивительно, что на Печерских холмах у многих поседели волосы", — пошутил Якубин.

Ранее официальный Киев отверг обвинения Трампа о саботаже его президентской кампании.