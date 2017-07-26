Заявления Трампа по Украине: виновного назначат в ВР - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию и призывает генпрокурора США расследовать этот случай.

По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки — Хиллари Клинтон.

Что стоит за этим заявлением хозяина Белого дома, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический аналитик Петр Охотин.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Ще на початку року низка американських ЗМІ написали про можливе втручання України в американські вибори на боці кандидата від Демократичної партії Хіларі Клінтон. Нібито українське посольство збирало компрометуючу інформацію на представників передвиборчого штабу Трампа. У посольстві України в США це категорично заперечили і тоді, і сьогодні це зробили знову. Чому президента США так хвилює це питання?

— Ну, по-перше, Україна, напевно, чи не вперше в своїй історії відчула, що таке бути великою країною. Бо так ми постійно причини перекладаємо на руку Кремля, на рішення Вашингтона, а тут навіть президент США говорить про руку Банкової. Певною мірою це приємно.

Щодо втручання України у виборчий процес, це було дуже очевидно, можемо пригадати Сергія Лещенка, який зачитував "амбарну книгу" Партії регіонів, і пам'ятаємо, що найбільша розкрутка йшла саме про Пола Манафорта, який був пов'язаний з екс-президентом Януковичем, і який є досить вагомою фігурою в оточенні Трампа.

Тобто в принципі, Україна ще тоді відігравала роль такого чорного штабу при демократах, очевидно, сподіваючись на перемогу Хіларі Клінтон, однак це не вдалося.

Чому саме зараз з'явилася ця інформація від Трампа? Очевидно, що Трамп стає в оборонну стійку і хоче показати, що чому ви, мовляв, травите мене за руку Кремля, чому ви говорите про полювання на російських відьом, коли тут є ціла країна, яка в принципі втручалася в процес?

Чи боятися цього, чи ні — питання риторичне. Тому що саме те, що Трамп робить зараз цю заяву, свідчить про те, що є система балансування і сам Трамп, в одній особі, не може вирішити питання того, допомагати Україні чи ні, і, швидше, цю його заяву треба сприймати як таку захисну позу, як захист.

На кого в першу чергу спрямована ця заява? На внутрішнього споживача?

— По-перше, на внутрішнього споживача, щоб звинуватити в тому числі генпрокурора США в тому, що мовляв він погано працює, і показати своєму виборцю, що ті звинувачення, які лунають на адресу президента Трампа, безпідставні.

І в принципі, на мою думку, поки що рано робити трагедію з цієї заяви, потрібно чекати. Тому що разом із заявою Трампа про втручання України, з'явилася заява Курта Волкера про можливе надання зброї США. А це вже стає цікавим.

Чи має бути якась офіційна відповідь Києва?

— Я думаю, що зараз це питання дипломатії, тому що послаблення стосунків між США і Україною, і загострення між ними, може спровокувати РФ на якісь активні дипломатичні дії. В принципі, я не думаю, що тут буде поглиблення.

З іншого боку, я не виключаю, що зараз почнеться пошук якоїсь сакральної жертви з українських політиків, можливо, призначать когось винного за підігрування демократам на минулих виборах. І швидше за все, це буде хтось з "єврооптимістів", з людей, які напряму спілкувалися з західними політиками.

Можливо, це буде той самий Сергій Лещенко, який оприлюднив інформацію, яка трохи зашкодила Манафорту з його бізнесовими планами.

Тобто ми все ж можемо очікувати неприємних сюрпризів із Вашингтону, зважаючи на певну непередбачуваність Дональда Трампа?

— Ці сюрпризи будуть показувати нам, наскільки є збалансованою система США. І заодно це буде для нас уроком того, що не завжди те, що говорить президент, поділяють всі гілки влади. І власне, що стратегія нації може відрізнятися від звичайного погляду президента.

Україні, Росії, колишнім країнам СРСР варто цьому повчитися і мріяти, коли і у нас буде така збалансована система, яка не даватиме одній особі можливості повністю керувати.

Трамп акцентує увагу на необхідності розслідування саме українського втручання в американські вибори, це він переводить стрілки з теми втручання Росії у вибори президента США?

— 100%. І, власне, в своєму коментарі згадував, що це така захисна поза Трампа, коли він думає, чи далі йому перейти і зробити прийом в атаку, чи просто блокувати суперників з оточення республіканців, які не люблять Трампа, і демократів, для того щоб довше протриматися на посаді.

Також варто сказати, що така заява трошки додає перцю у внутрішню політику США, зокрема в тому, що розфокусовується увага навколо того, що не так робить Трамп. І можливо, власне, і є таким спеціальним, придуманим, маніпулятивним ходом, для того щоб відволікти увагу. Всі звернуть увагу на втручання України у виборчий процес США, і відповідно трошки менше звертатимуть уваги на переговори по нафтових питаннях, по контактах Трампа з Кисляком, послом РФ в США, тощо.

А можливо, тут є особисті мотиви? Бо Трамп досі пам'ятає некоректні вислови деяких українських політиків на свою адресу, і як ексцентрична, емоційна людина не хоче цього пробачати і демонструє, хто в домі господар?

— Я думаю, українцям має лестити така увага. Чи не вперше нас звинувачують в тому, що ми намагалися поставити лояльного до України президента в США.

Знову-таки, повторюсь, що система США поки що демонструє якраз такий баланс, що показує, що образа однієї людини, його ексцентрика, його холеричний характер, не є основними наріжними каменями зовнішньої політики. І це те, чому потрібно вчитися Україні.

Наскільки це вагомі звинувачення, щоб стати важелем певного тиску на Україну? Наприклад, щоб Київ був більш поступливим в якихось пропозиціях США про вирішення конфлікту на Донбасі, тощо?

— Мені здається, що Київ і так демонструє досить велику гнучкість до побажань Вашингтона, це було видно і з рішення купувати американське вугілля, після зустрічі Трампа з Порошенком, це видно і з того, що справа по Манафорту фактично заглухла, і його участь в "амбарній книзі".

Тобто Україна зараз не в тому положенні, щоб її потрібно було ще сильніше примушувати до співпраці з США.

Напомним, на фоне продолжающихся расследований связей семьи Трампа с РФ администрация американского президента решила перейти в контрнаступление, заявил политолог-международник Максим Яли.