"Неоправданные меры Москвы". Вашингтон готовит ответ на высылку дипломатов

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 11 авг – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. США рассматривают действия России в отношении американского дипломатического персонала и собственности со всей серьезностью, Вашингтон рассматривает все варианты ответа, рассказал РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома в пятницу.

"Мы принимаем со всей серьезностью неоправданные меры Москвы против нашего персонала и дипломатической собственности, мы рассматриваем наши варианты ответа", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, рассматривается ли вариант закрытия одного из генконсульств РФ в США в качестве ответа на действия Москвы.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипломатической миссии идет речь.

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В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.