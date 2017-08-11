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    В мире

    "Неоправданные меры Москвы". Вашингтон готовит ответ на высылку дипломатов

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    Представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил РИА Новости в пятницу, что США принимают "со всей серьезностью неоправданные меры Москвы против нашего персонала" и рассматривают "наши варианты ответа".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 11 авг – РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. США рассматривают действия России в отношении американского дипломатического персонала и собственности со всей серьезностью, Вашингтон рассматривает все варианты ответа, рассказал РИА Новости представитель Совета национальной безопасности Белого дома в пятницу.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: "Большая сделка" между РФ и США продолжается

    "Мы принимаем со всей серьезностью неоправданные меры Москвы против нашего персонала и дипломатической собственности, мы рассматриваем наши варианты ответа", — ответил он на вопрос РИА Новости о том, рассматривается ли вариант закрытия одного из генконсульств РФ в США в качестве ответа на действия Москвы.

    Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипломатической миссии идет речь.

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    В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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