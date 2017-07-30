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    Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в РФ на 755 человек

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    Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны, заявил президент России Владимир Путин.
    Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин заявил о сокращении персонала дипмиссий США в РФ на 755 человек.

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    "Персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны", — заявил он в интервью, текст которого опубликован на сайте "Вести.ру".

    "Что касается других возможных мер или того, много это или мало, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников – работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно", — добавил он.

    "Вопрос в том, нужно или не нужно делать еще и какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а в силу различных обстоятельств объем небольшой", — отметил президент.

    Напомним, ранее Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России. Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США.

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