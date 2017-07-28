МИД РФ предложил США сократить число дипломатов в России

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России, говорится в заявлении МИД РФ.

Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Также МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.