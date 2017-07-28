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    МИД РФ предложил США сократить число дипломатов в России

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    Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США. Также РФ приостановит с 1 августа использование посольством США складов и дачи в Москве.
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Москва предложила Вашингтону до сентября сократить число дипломатов в России, говорится в заявлении МИД РФ.

    Вашингтону предложили оставить в России 455 сотрудников дипломатических и консульских учреждений — столько же российских дипломатов находятся в США.

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    "В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", — подчеркнули в ведомстве.

    Также МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

    "Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

    Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.

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