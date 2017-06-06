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    Выдворенные из России эстонские дипломаты вернулись домой

    (обновлено: )15330
    Пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова сообщила, что ведомство уже занимается тем, чтобы найти замену дипломатам: "Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее".
    Государственный флаг Эстонии
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Объявленные в России персонами нон грата генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, вернулись домой, сообщила во вторник пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова.

    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пять пишем, три в уме. Молдавия - Россия, высылка дипломатов

    "МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее", — сказала Камилова новостному порталу эстонского телерадиовещания ERR.

    Напомним, Россия 31 мая объявила персонами нон грата Кирикмяэ и Канарик.

    Им было предписано покинуть пределы РФ в пятидневный срок. Как сообщил российский МИД, такой шаг стал ответной мерой на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.

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