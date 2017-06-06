Выдворенные из России эстонские дипломаты вернулись домой

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Объявленные в России персонами нон грата генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ и глава Псковской канцелярии генконсульства Катрин Канарик, вернулись домой, сообщила во вторник пресс-секретарь МИД Эстонии Сандра Камилова.

"МИД уже занимается тем, чтобы найти им замену. Ведомство постарается найти новых дипломатов на данные позиции как можно скорее", — сказала Камилова новостному порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Напомним, Россия 31 мая объявила персонами нон грата Кирикмяэ и Канарик.

Им было предписано покинуть пределы РФ в пятидневный срок. Как сообщил российский МИД, такой шаг стал ответной мерой на решение властей Эстонии выслать из страны генерального консула РФ в Нарве Дмитрия Казенного и консула-советника Андрея Сургаева.