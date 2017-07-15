МИД РФ: США отказались выдавать визы дипломатам России

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вашингтон отказывается выдавать визы российским дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников посольства России, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", — сказала Захарова.

Ранее администрация президента США Барака Обамы 29 декабря 2016 года ввела новые санкции против РФ за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов и закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

Президент РФ Владимир Путин пока не принимал никаких решений по ответным мерам на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой. Поэтому, конечно, в данном случае такое идет серьезное испытание терпения российской стороны", — сказал Песков журналистам.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос о российской дипсобственности поднимался на встрече президентов России и США в Гамбурге.