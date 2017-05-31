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    Россия

    Ответная реакция. Россия выдворила молдавских дипломатов

    (обновлено: )44360
    В ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata, сообщает МИД РФ.
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Москва приняла решение о выдворении пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева, говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Молдавия – Россия: дипломатический скандал

    "Тридцать первого мая советник-посланник посольства Республики Молдова в Российской Федерации Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", — сообщили во внешнеполитическом ведомстве РФ.

    При этом, как отмечается в сообщении, российская сторона выразила надежду, что "в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия".

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    Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Игорь Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства.

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