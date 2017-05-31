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    Россия высылает эстонских дипломатов - СМИ

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    Россия уведомила Эстонию об ответной высылке дипломатов. Ранее власти Эстонии предписали консулу РФ в Нарве Андрею Сургаеву и генконсулу Дмитрию Казеннову покинуть страну.
    Российский флаг
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Россия высылает эстонских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из Эстонии, сообщил РИА Новости в среду дипломатический источник.

    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Россия уведомила Эстонию об ответной высылке", — сказал собеседник агентства.

    Власти Эстонии предписали консулу РФ в Нарве Андрею Сургаеву и генконсулу Дмитрию Казеннову покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом. Посол России в Эстонии Александр Петров заявил, что оба дипломата являются кадровыми сотрудниками МИД РФ, "которые за время своей работы в Нарве немало сделали для улучшения двусторонних отношений".

    Также стало известно, что советник-посланник посольства Молдавии был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены persona non grata, и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок.

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