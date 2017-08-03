Корнейчук: "Большая сделка" между РФ и США продолжается

РИА Новости Украина

Несмотря на надежды "партии войны" в США, России и Украине, "Большую сделку" между двумя главами государства, США и РФ, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, сорвать не удалось, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

На своей странице в Facebook он приводит доказательства: целых два специальных обращения Трампа к американскому народу, появившихся сразу подписания им 2 августа закона "О противодействии противникам США посредством санкций".

Именно в этих обращениях, уверен эксперт, и поясняется реальная позиция Трампа по санкциям.

"Во-первых, Трамп подчеркивает (в двух абзацах), что первоочередная задача документа – это санкции против стран-"изгоев" Ирана и Северной Кореи. Остановить угрозу которых миру Трамп обещал еще во время президентской кампании", – подчеркивает Корнейчук.

То есть Трамп, продолжает аналитик, показывает, что американский президент выполняет свои предвыборные обещания: "показывает обществу, где настоящая угроза и красноречиво намекает: именно санкции против Ирана-КНДР ему пришлось обменять у демократов на закрепление в законе действующих санкций против России".

"Во-вторых, Трамп говорит о том, что, несмотря на множество претензий и удачную попытку Конгресса отобрать президентские полномочия по санкциям, он таки подписал закон ради единства общества. То есть — Трамп вновь показывает себя миротворцем уже внутри страны. Это выбивает у демократов аргумент, что Трамп якобы не слышит американцев и играет на раскол страны", – сообщает Корнейчук.

Третий момент: Трамп подчеркивает, что вносил в документ изменения, которые помогут избежать конфликтов с европейцами в сфере нефтегазового бизнеса, указывает эксперт.

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"В-четвертых, Трамп сделал специальное заявление, касающееся украинской части "Большой сделки". И которое будет использовать Путин для пояснения российскому обществу, почему он продолжает сотрудничать со злобными американцами после их санкций. Как заявил Трамп, он надеется, что Конгресс не станет использовать закон, чтобы помешать США и европейским союзникам в разрешении конфликта в Украине. А также не будет требовать вводить санкции, которые сорвут этот процесс, ударив по европейским партнерам. Слова "Россия", но мы же понимаем, что Трамп будет блокировать новые санкции", – отметил Корнейчук.

Пост Дмитрия Корнейчука

В общем, "Большая сделка" продолжается, подытожил аналитик.