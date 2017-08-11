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    Глава дипломатии ЕС созывает внеочередное заседание из-за КНДР

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (490)

    (обновлено: )95
    Федерика Могерини приняла решение о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности ЕС 14 августа. По ее мнению, необходимо обсудить последующие шаги касательно ситуации в КНДР.
    Европейский квартал в Брюсселе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини объявила о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности Евросоюза 14 августа для обсуждения ситуации вокруг КНДР.

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    "Вслед за переговорами в Маниле на полях саммита АСЕАН… Федерика Могерини приняла решение о созыве внеочередного заседания комитета по политике и безопасности ЕС 14 августа в понедельник для обсуждения последующих шагов касательно ситуации в КНДР", — говорится в распространенном пресс-службой ЕС заявлении.

    Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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    На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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