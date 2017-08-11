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    Трамп благодарен Путину за сокращение числа дипсотрудников США в России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (497)

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    Глава Белого дома заявил, что благодарен российскому президенту за решение по американской дипломатической миссии, так как это позволит сократить расходы бюджета.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп благодарен российскому президенту Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: высылка дипломатов США из РФ - это шах Москвы

    "Хочу поблагодарить его (Путина — Ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал — Ред.) возвращались", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, как он прокомментирует сокращение дипломатического персонала.

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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипмиссий США в РФ будет таким же, как и персонал российских дипмиссий в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали и до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность. МИД РФ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в РФ в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

    Кроме того, РФ с 1 августа приостановил использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту, который в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

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