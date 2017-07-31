Кто на новенького? Ставка США на президентских выборах - 2019

Василий Стоякин, обозреватель

Подготовка к президентским выборам в Украине, которые должны состояться 31 марта 2019 года, проходит в условиях разворачивающего международного кризиса.



О "большой сделке"

События в глобальной политики развиваются таким образом, что секте свидетелей "большой сделки" пора бы уже начать как-то согласовывать свои фантазии с реальностью. "Сделка" выглядит как-то не так…

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Трудно признать элементом нормализации отношений объявление Конгрессом новых санкций против России и ответное заявление Трампа, что он их не поддерживает, поскольку у него есть проект своих санкций – более серьезных.

На самом деле, это всего лишь политическая борьба в США. Цель оппозиции не так уязвить Россию, как ограничить полномочия Трампа (часть комментаторов говорит даже о попытке государственного переворота). Трамп, соответственно, стремится не допустить такого развития событий.

Внутренняя политика – внутренней политикой, а новые санкции вызвали серьезную обеспокоенность в Москве и Берлине (хотя пропагандисты, понятно, светятся оптимизмом).

Также не свидетельствует о нормализации отношений и продолжающийся скандал из-за дипломатический собственности между Россией и США. Россияне, может, и хотели бы решить вопрос миром, но ход событий толкает их на конфронтацию. И вот уже российская сторона отбирает у американского посольства склад и ставит вопрос о сокращении численности дипломатического представительства.

Не все гладко и на минской площадке.

Новые переговоры в Нормандском формате закончились без внятного результата (не считать же таковым бесславный конец вброса о "Малороссии"). Зато новый спецпредставитель Вашингтона по урегулированию конфликта Волкер вы сказался за передачу Украине летальных вооружений, так как только это, дескать, может заставить Путина выполнять Минск.

В общем, внутриполитический кризис в США оказывает серьезнейшее влияние на отношения с Россией, ЕС и с Украиной. Причем очень четко заметно, что эти отношения являются разменной монетой во внутриполитических торгах. Глобальная политика по-прежнему является частным случаем внутриамериканской политики, чтобы нам не говорили о крахе гегемонистского проекта США и о новом, многополярном мире.

Судьба Порошенко

Ну а что же Украина? Украинское руководство само влезло в американские внутриполитические расклады и теперь пожинает плоды.

Позиции Петра Алексеевича, которые еще буквально месяц назад казались нерушимыми, сейчас уже не выглядят такими прочными.

Собственно, о том, что Трамп не простит украинским властям попытку вмешательства в американскую избирательную кампанию на стороне Клинтон, было очевидно с самого начала. Более того, полагаю, что негативные последствия были бы даже в том случае, если бы победила Клинтон – не гоже дикарям вмешиваться в дела больших белых бван.

Трамп, конечно, долго раскачивался, но сейчас процесс (ключевым стал его твит с призывом расследовать украинское вмешательство) пошел значительно быстрее.

Правда, выявить связь между вмешательством в американскую кампанию и президентом Порошенко не так уж просто – он занимал подчеркнуто нейтральную позицию. Но вот его прямые подчиненные – министр иностранных дел Климкин, посол в США Чалый, глава СБУ Грицак, —вляпались. И, кажется, на отставке стрелочников процесс не остановится…

Надо отметить, что кампания эта оказалась необычайно масштабной. Я, например, предполагал, что ограничатся темой компромата на Манафорта, а давление будет тихим и кулуарным, с использованием бизнес-рычагов.

Очевидно, что целью кампании является не только пошлая месть Порошенко – трамп решает свои внутренние проблемы, отвлекая внимания от абсурдных обвинений в адрес России и, вполне возможно, выгораживая Манафорта.

Выбор

Итак, вопрос о критическом ослаблении Порошенко решен, хотя провоцировать его преждевременный уход с поста (добровольный или насильственный), скорее всего, никто не будет – США по прежнему важно сохранить видимость демократического процесса на подмандатной территории. Однако, возникает вопрос – кто вместо него?

По умолчанию, это не должен быть человек, устраивающий Москву. Раз уж американская политическая игра построена на антироссийской закваске, то не только Медведчук или Бойко, но даже и Тимошенко рассматриваться не будут. Попытка как-то подыграть этим политикам будет рассматриваться как тяжкий грех.

"Народный фронт", с одной стороны, дискредитировал себя участием в антитрамповской кампании (а Яценюк и Турчинов критически зависимы от Авакова), а с другой – имеют нулевой рейтинг и очень мрачные перспективы его развития.

Саакашвили очень своевременно умножен на ноль и, скорее всего, уже не воскреснет. Впрочем, ему изначально слишком многого не хватало для того, чтобы быть успешным игроком на украинском политическом поле. Да и эффективное его использование было реально только в качестве разоблачителя и противовеса. Например – в виде премьера при президенте Порошенко или Тимошенко, но сейчас такая игра уже не актуальна.

Наливайченко необучаем и бесперспективен. Я вообще не понимаю, как можно было делать ставку на главу СБУ у которого дважды (!) украли кошелек (!!!).

Еврооптимисты имеют слишком специфический имидж, но, главное, у них нет сейчас определенного лидера – Сергей Лещенко себя дискредитировал, в том числе и перед США, а Мустафа Найем неизбираем.Та же ситуация у "Самопомощи" – они показали себя партией слишком региональной, а их лидер успешно похоронил свой имидж в грудах "львовского мусора" (тм).

Из реальных кандидатов остаются:

— руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, удостоенный встречи с самим Тиллерсоном. Собственно, он встречался не сам, а вместе с "еврооптимистами", что, однако, отнюдь не понижает его статус. Тем более, что Коболев встречался и с другими представителями вашингтонской администрации (например – с министром энергетики Риком Перри).

— лидер партии "Гражданская платформа" Анатолий Гриценко. Он по-прежнему остается "непроходным", но после Майдана его "непроходимость" качественно и количественно иная (что видим по данным социологии). Если исключить из рассмотрения сильных политиков прошлой генерации (Порошенко, Тимошенко), то на общем фоне бравый полковник выглядит очень даже неплохо. А если пообещать отсыпать ему "джавелиния"…

— не стоит сбрасывать со счетов и певца Святослава Вакарчука. Он проходил обучение в США по программе мирового лидерства и на протяжении уже примерно года остается лидером доверия в данных социологических исследований. Правда, никаких следов подготовки его политического проекта пока не видно.