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    Аналитика и комментарии

    Крестный ход - 2017: без происшествий, но с Порошенко

    Тема:

    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев (24)

    (обновлено: )22841
    Праздничные мероприятия, посвященные Дню крещения Киевской Руси, хоть и не были такими массовыми, как год назад, все же стали одной из главных тем минувшей недели.
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Памятуя о том, какой общественный резонанс вызвал Крестный ход Украинской Православной Церкви в прошлом году, столичные власти решили со всей ответственностью подойти к обеспечению безопасности верующих. 

    Меры безопасности

    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    Максим Шевченко
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    Так, в четверг в центре Киев, на Крещатике и возле станции метро "Майдан Независимости" установили арочные металлодетекторы, территорию вокруг патрулировали правоохранители, а возле "рамок" люди обязаны были показать содержимое своих сумок. Позаботились силовики и о том, чтобы обезопасить верующих от радикал-националистов, которые проявляя невиданную активность в прошлом году, и в этот раз угрожали расправиться с "адептами русского мира". В частности, сотрудники правоохранительных органов были вынуждены заблокировать офис Организации украинских националистов, расположенный как раз по ходу движения Крестного хода. 

    "Штаб Добровольческого Движения ОУН на Мазепы, 6 с самого утра заблокирован, как 9 мая. Полно беркута, подогнали несколько автозаков, водомет. Наши активисты только что выяснили: сегодня должен идти из Лавры московский православный ход, видимо потому Аваков волнуется, чтобы ОУНовцы москалям не навредили", — написал Коханивский на своей странице в Facebook.

    Украинское фото
    Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве, возле прошел крестный ход УПЦ МП

    Десять или сто?

    Не удивительно, что перекрыв националистам все входы и выходы, в столичной милиции тут же отрапортовали о том, что все идет по плану. Как сообщил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, в столице не зафиксировано случаев грубых нарушений общественного порядка, а в парке Владимирская горка собрались около 10 000 верующих. 

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    Тем не менее, как заявили представители УПЦ, правоохранители преднамеренно практически в десять раз занизили количество паломников, которые в этот день приняли участия в мероприятиях.

    "Первые подсчеты говорят о том, что в Крестном ходе приняли участие не менее 100 тысяч человек", — сказал на брифинге в четверг в Киево-Печерской лавре управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещение Киевской Руси-Украины

    Политика вместо веры 

    Свой Крестный ход провела также религиозная организация "Киевский патриархат", которая претендует на право называться единственной поместной православной церковью. Хотя, о вере в Бога глава "КП" "патриарх" Филарет говорил лишь от части, сосредоточившись главным образом на политических моментах. По его словам, у "Киевского патриархата" и УПЦ разные понятия мира.

    "Мы в своем гимне поем: душу и тело мы положим за нашу свободу. Нам нужна свобода, демократия, правда, а им нужно рабство, потому что они привыкли к рабству. В этом и наша разница, — подчеркнул предстоятель УПЦ КП Филарет. — Мы молимся за мир в демократическом независимом государстве — такой мир мы хотим. А они хотят мир, но в составе Российской империи".

    Украинское фото
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве

    Снова об "агрессоре"

    Свои "пять копеек" в церковные дела решил вставить и президент Петр Порошенко, хотя, согласно Конституции, гарантом которой он выступает, государство не может этого делать.

    "Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является Церковью-Матерью. Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской церкви – равной другим поместным православным церквам. И, разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", — написал президент Порошенко в своем Facebook.

    Пропаганда власти

    Крещение Киевской Руси-Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День крещения Руси: стотысячный Крестный ход УПЦ

    Своим мнением на этот счет поделились и в кругу политических экспертов. Так, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает, что власть не должна вмешиваться в дела церкви. 

    "Конституция гарантирует каждому украинцу свободу совести и вероисповедания. Но есть еще пропаганда, есть еще манипуляции и оголтелое навязывание комфортного власти религиозного выбора обывателям. Следствием этой пропаганды становятся удивительные цифры всяких рейтингов поддержки тех или иных конфессий в стране, тех или иных взглядов на устройство и функционирование Православных общин в Украине. Провластная пропаганда трубит о том, что украинцы отдают предпочтение так называемой церкви Филарета, так называемому киевскому патриархату. Однако реальность все расставляет по своим местам. И я даже не буду оперировать цифрами и соотношением монашествующих у "патриархата" и Украинской Православной Церкви во главе которой стоит Блаженнейший митрополит Онуфрий (у УПЦ в десятки раз больше монашествующих), хотя это один из самых надежных критериев реальной поддержки", — написал он на своей странице в Facebook. 

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Политический эксперт Михаил Павлив

    Просто сравните!

    В частности, эксперт предложил сравнить численность крестных ходов УПЦ и "Киевского патриархата".

    "Достаточно просто сопоставить тот торжественный и праздничный Крестный Ход который вчера возглавил Блаженнейший Онуфрий, в котором, по самым скромным подсчетам приняли участие десятки тысяч верующих (а Метрополия говорит о почти ста тысячах приехавших от всех шести десятков епархий) и сегодняшний крестный ход "патриархата" числом около двух тысяч человек (данные МВД). Реальность ВСЕ расставляет по своим местам", — резюмировал он.

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