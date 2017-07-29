Гужва: МВД - силовое ведомство, которое не подчиняется Порошенко

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. О "деле Вадима Трояна" — заместителе министра внутренних дел Украины — не сообщили сразу, так как между президентом Украины Петром Порошенко и министром внутренних дел Арсеном Аваковым ведутся торги, заявил главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Накануне стало известно, что на взятке был задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова". По информации СМИ, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

"Ситуация, судя по тем материалам, которые уже опубликованы, намного более прозрачны. Там, судя по всему, есть состав преступления. Тем более, что речь идет о высокопоставленном чиновнике, но никто об этом не сообщает. Можно сделать один вывод — идут торги между тем человеком, который контролирует СБУ и ГПУ, то есть президентом Порошенко, и тем человеком, который контролирует МВД, то есть Арсеном Аваковым", — сказал Гужва в эфире телеканала NewsOn.

Он подчеркнул, что МВД является единственным силовым ведомством в Украине, которое не подчиняется президенту "ни реально, ни формально".

По словам Гужвы, президент давно хотел усилить свое влияние на Нацполицию и на Министерство внутренних дел в целом,поэтому, он действует по понятной тактике: "сначала загнать человека в неприятную ситуацию, предъявить ее Авакову, сказать: "Видишь, что там произошло. Надо как-то это разруливать. Мы же не говорим об этом".

Журналист отметил, что о негласных следственных действиях у замминистра внутренних дел президенту, "естественно", доложили. И именно он мог дать указания "Действуем дальше", а когда у Трояна прошел обыск и нашли деньги — "А теперь молчим".

"Утечки произошли и они в течение дня только усиливались. Эти утечки они не с Кремля идут,… они идут из Генеральной прокуратуры, СБУ и Банковой. Из этого можно сделать вывод, что за два дня молчания ни к каким договоренностям не пришли. Аваков, видимо, не стал в позу просящего человека… и занял более жесткую позицию, поэтому и было решено дать этому делу постепенный ход", — заявил Гужва.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что по подозрению в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью были задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Владимир Бржезинский и помощник заместителя МВД Вадима Трояна Иваштенко.