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    Порошенко рассчитывал на белый флаг Саакашвили - экс-замглавы ГПУ

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (244)

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    Давид Сакварелидзе заявил, что Петр Порошенко не помог Михаилу Саакашвили довести до конца проекты по Одесской области. По его словам, он, наоборот, пытался "прижать его к стенке".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генерального прокурора — прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе считает, что президент Петр Порошенко пытался снизить рейтинг экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

    Он опроверг слухи, что бывший президент Грузии рассчитывал стать премьер-министром Украины и вступил в открытый бой с Порошенко лишь после того, как его мечты не осуществились.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    "Саакашвили хотел довести до конца проекты по Одесской области. И если бы Порошенко ему там помог, никакие должности в Кабмине ему бы не понадобились. Порошенко постоянно пытался прижать его к стенке, лимитировать ему ресурс в Одессе, не дать ему город. И жарил Саакашвили на слабом огне, поливая грязью. Он хотел показать, что ничего не происходит, Порошенко хотел снизить его популярность, его рейтинг, чтобы Миша пришел к нему с белым флагом", — заявил Сакварелидзе в интервью "Стране".

    При этом он добавил, что губернатор не должен критиковать президента, поэтому Саакашвили покинул должность.

    "Как только он ушел с должности губернатора, исчерпав все возможности и поняв, что довести до конца инфраструктурные проекты не получится, он начал говорить", — добавил соратник экс-президента Грузии.

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    В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

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