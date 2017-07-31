Порошенко рассчитывал на белый флаг Саакашвили - экс-замглавы ГПУ

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Бывший заместитель генерального прокурора — прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе считает, что президент Петр Порошенко пытался снизить рейтинг экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

Он опроверг слухи, что бывший президент Грузии рассчитывал стать премьер-министром Украины и вступил в открытый бой с Порошенко лишь после того, как его мечты не осуществились.

"Саакашвили хотел довести до конца проекты по Одесской области. И если бы Порошенко ему там помог, никакие должности в Кабмине ему бы не понадобились. Порошенко постоянно пытался прижать его к стенке, лимитировать ему ресурс в Одессе, не дать ему город. И жарил Саакашвили на слабом огне, поливая грязью. Он хотел показать, что ничего не происходит, Порошенко хотел снизить его популярность, его рейтинг, чтобы Миша пришел к нему с белым флагом", — заявил Сакварелидзе в интервью "Стране".

При этом он добавил, что губернатор не должен критиковать президента, поэтому Саакашвили покинул должность.

"Как только он ушел с должности губернатора, исчерпав все возможности и поняв, что довести до конца инфраструктурные проекты не получится, он начал говорить", — добавил соратник экс-президента Грузии.

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В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.