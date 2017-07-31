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    Порошенко не хотел заводить Саакашвили в украинскую политику - Сакварелидзе

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (243)

    (обновлено: )16901
    Как сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе, Петр Порошенко опасался Михаила Саакашвили, так как у последнего были высокие рейтинги в Украине.
    Первый замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе
    www.frontnews.ge

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошнко никогда не стремился "ввести" в украинскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

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    УНИАН
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    В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    "Миша понимал, что Порошенко никогда его не назначит и не стремился к этому. Порошенко изначально не хотел заводить Михаила в украинскую политику. Он от него морозился, поскольку Михаил имел высокий уровень популярности в Украине. Он поддерживал и первый, и второй Майдан, ему аплодировали люди. Но Порошенко не хотел иметь какого-либо популярного политического оппонента, но главное, он не хотел партнера-Саакашвили, чтобы не злить Путина", — сказал Сакварелидзе в интервью изданию "Страна".

    По словам Сакварелидзе, когда Саакашвили приехал в Украину, Порошенко пригласил его к себе и предложил возглавить Совет при президенте. Саакашвили начал работать на Банковой, но "Порошенко было неприятно общаться с ним постоянно, их мировоззрения диаметрально противоположны, ему было некомфортно от этой компании".

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