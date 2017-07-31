Порошенко не хотел заводить Саакашвили в украинскую политику - Сакварелидзе

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Глава государства Петр Порошнко никогда не стремился "ввести" в украинскую политику экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Миша понимал, что Порошенко никогда его не назначит и не стремился к этому. Порошенко изначально не хотел заводить Михаила в украинскую политику. Он от него морозился, поскольку Михаил имел высокий уровень популярности в Украине. Он поддерживал и первый, и второй Майдан, ему аплодировали люди. Но Порошенко не хотел иметь какого-либо популярного политического оппонента, но главное, он не хотел партнера-Саакашвили, чтобы не злить Путина", — сказал Сакварелидзе в интервью изданию "Страна".

По словам Сакварелидзе, когда Саакашвили приехал в Украину, Порошенко пригласил его к себе и предложил возглавить Совет при президенте. Саакашвили начал работать на Банковой, но "Порошенко было неприятно общаться с ним постоянно, их мировоззрения диаметрально противоположны, ему было некомфортно от этой компании".