Саакашвили: в анкете на получение гражданства Украины не моя подпись

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Подпись в копии анкеты на получение украинского гражданства Михаилом Саакашвили, которая была ранее обнародована, принадлежит не ему. Об этом заявил сам экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

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В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи Администрации президента один из лидеров его фракции (Владимиром Арьевым — Ред). На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это — не моя подпись и не мной заполненная анкета", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook, опубликовав скриншот поста Арьева (см. ниже).

Facebook Михаила Саакашвили Скриншот со странице Владимира Арьева в Facebook

Он добавил, что требует "немедленно провести графическую экспертизу". "Здесь мы имеем дело с уголовным преступлением", — отметил он и добавил, что "высоко в государственную власть проникли мошенники".

Кроме того. Саакашвили обнародовал фото своей подписи, отметив при этом, что после того, как переехал в Украину, зачастую подписывается кириллицей.

К дискуссии подключился и ближайший соратник Саакашвили, бывший прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе. "Найдите 3 отличий:) попахивает уголовкой. Петр Алексеевич, где же вы набирайте таких кретинов?!" — написал он на своей странице в Facebook.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.