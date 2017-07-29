Саакашвили заявил об угрозах Порошенко в свой адрес

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"У меня была двухчасовая встреча с Порошенко в марте этого года на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны. С тех пор я сталкивался с различными неприятностями, я думаю, что это было его последнее предупреждение", — сказал Саакашвили в интервью изданию "Украинская правда".

По словам Саакашвили, Порошенко сам предложил ему встретиться на Мальте.

"Он мне говорил, что я должен остановиться, перестать критиковать, как он говорил, раскачивать Украину, выполнять план Путина… на что я рассмеялся ему в лицо. Я ему сказал, что "план Путина" — это то, что он делает. Потому что он установил стратегический альянс с Ахметовым, держит в парламенте Хомутынника и других барыг, и с ними договаривается. Я считаю, что это — "план Путина" гораздо больше, чем то, что я делаю", — отметил Саакашвили.

Также экс-губернатор заявил, что Порошенко, в случае, если он "успокоится", обещал ему на следующих парламентских выборах фракцию в парламенте и "свою маленькую нишу в украинской политике".

"Второе — он сказал, что если я попытаюсь раскачивать дальше ситуацию и добиваться досрочных выборов, то, во-первых, он готов вводить военное положение. На что я ему сказал, что у него таких сил нет, с чем он вроде бы согласился. Потому он сказал, что даже если мы не введем военное положение, мы будем принимать индивидуальные меры. И так угрожающе на меня посмотрел", — рассказал Саакашвили.

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.