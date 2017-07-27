Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

РИА Новости Украина

По данным СМИ, причиной лишения гражданства стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства, пишут РИА Новости.

Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, тогда же президент подписал указ о назначении его губернатором Одесской области. Однако на госслужбе Саакашвили не задержался и уже осенью 2016 года был отправлен в отставку. Экс-президент Грузии обвинил власти страны в коррупции и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

Формальные причины

В миграционной службе Украины не уточнили причин лишения гражданства Саакашвили, отметив лишь, что соответствующее ходатайство поступило от Генеральной прокуратуры страны.

Согласно Конституции Украины решение об утрате гражданства Украины принимает президент страны на основании выводов комиссии по вопросам гражданства и вводит его в действие своим указом.

"Материалы по Саакашвили, которые были получены от грузинской стороны, предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, были направлены на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", — говорится в сообщении.

По информации ТСН, решение было принято на основании пункта 2 статьи 19 закона о гражданстве: "приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов".

Читайте также: Я тебе язык сломаю! О языковых войнах в соцсетях

Якобы Саакашвили при получении украинского гражданства в анкете указал ложные данные.

"В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под след-ствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — сообщило издание со ссылкой на данные Миграционной службы Украины.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. Прокуратура Грузии дважды требовала от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину, однако Киев отказывал.

Лицо без гражданства

Саакашвили во вторник написал на своей странице в Facebook, что находится в США.

По мнению депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко, после аннулирования украинского паспорта Саакашвили не сможет вернуться в Украину.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Лещенко Комментарий Сергея Лещенко о лишении гражданства Михаила Саакашвили

Эксперты так же считают, что дорога в Украину для Саакашвили теперь закрыта.

"Я думаю, что в Украину Саакашвили уже не вернется, поскольку для него тут высок риск ареста и выдачи Грузии. К примеру, его могут обменять на кого-либо из Грузии", — сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости.

Он пояснил, что если у Саакашвили нет другого гражданства, то он становится "лицом без гражданства". По словам политолога, это означает, что любая страна может предоставить ему временные документы, в том числе вид на жительство.

Политические мотивы

Инициатива о назначении экс-президента Грузии на пост губернатора принадлежала Порошенко, который заявлял, что возлагает на него большие надежды, в том числе по борьбе с коррупцией в регионе. Однако в 2016 году Саакашвили обвинил власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Он также обвинил Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. Позже экс-губернатор создал свою политическую силу "Движение новых сил" и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.

Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что украинский президент лишил Саакашвили гражданства, потому что видел в нем опасного врага.

"Похоже, его политическая карьера в Украине на этом заканчивается… Порошенко рассматривает его как серьезного врага. Надо сказать, что программа Саакашвили была очень эффективным пиар-инструментом против Порошенко. Видимо, чаша терпения переполнилась", — считает Погребинский.

Читайте также: На слуху. Война атошников в Днепре

Лидер партии ВО "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко считает, что лишение экс-губернатора Одесской области гражданства Украины приближает страну к диктатуре.

"Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства — еще один шаг к установлению диктатуры", — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.