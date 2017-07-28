Саакашвили: Порошенко ездил в Грузию договариваться обо мне

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили утверждает, что данные Тбилиси, послужившие поводом для лишения его украинского гражданства, были сфабрикованы и предоставлены Киеву по предварительной договоренности с президентом Украины Петром Порошенко.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Совершенно очевидно, что (Порошенко) поехал в Грузию, чтобы договориться обо мне", — сказал он в интервью Foreign Policy.

По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию 17-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

По словам Саакашвили, украинские власти должны были дождаться, пока он покинет страну, и тогда заявить, что политик утаил эти сведения при подаче заявления на гражданство Украины, и под этим предлогом аннулировать его паспорт.

Читайте также: Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

Читайте также: Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.