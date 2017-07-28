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    Точка зрения

    Волошин: Порошенко, Саакашвили и наихудшая западная пресса для Украины

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (229)

    (обновлено: )24140
    История с лишением гражданства Саакашвили обеспечила Петру Порошенко худшую прессу на западе за три с лишним года президенства, уверен политолог Олег Волошин: в СМИ уже появилось клише "ущемление прав оппозиции".
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Михаил Саакашвили – больше не украинец. Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства Украины. По информации миграционной службы, соответствующий указ издал президент Петр Порошенко.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Фото пресс-службы президента Украины
    Дружбе конец. Скандал вокруг Саакашвили: все подробности

    При этом сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные, сообщили в АП. Немного прояснил ситуацию народный депутат и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко: генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

    Сам Саакашвили заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Об этом говорится в его обращении, обнародованном как на канале в Youtube, так и на личной странице в Facebook Саакашвили. Помимо этого экс-глава Одесского ОГА полагает, что его хотят заставить получить статус беженца, но он на это не пойдет.

    "Западный след" дела Саакашвили

    Как бы дальше ни развивалась история с лишением гражданства Саакашвили, одно уже ясно точно: команда президента обеспечила своему шефу худшую прессу на западе за три с лишним года президентства, отмечает на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

    "Или он сам себе обеспечил. Но если они думают, что поговорят и забудут, то ошибаются. Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине. "Масштабная коррупция" среди этих клише уже и так прочно закрепилась", – подчеркнул эксперт.

    Пост в Олега Волошина в Facebook

    Волошин также напомнил об одном показательном историческом случае: "как сказал Наполеон после похищения и расстрела безобидного эмигранта принца Энгиенского (что породило Третью антифранцузскую коалицию): "Это хуже, чем преступление, это ошибка".

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