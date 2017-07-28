Волошин: Порошенко, Саакашвили и наихудшая западная пресса для Украины

РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили – больше не украинец. Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства Украины. По информации миграционной службы, соответствующий указ издал президент Петр Порошенко.

При этом сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные, сообщили в АП. Немного прояснил ситуацию народный депутат и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко: генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

Сам Саакашвили заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Об этом говорится в его обращении, обнародованном как на канале в Youtube, так и на личной странице в Facebook Саакашвили. Помимо этого экс-глава Одесского ОГА полагает, что его хотят заставить получить статус беженца, но он на это не пойдет.

"Западный след" дела Саакашвили

Как бы дальше ни развивалась история с лишением гражданства Саакашвили, одно уже ясно точно: команда президента обеспечила своему шефу худшую прессу на западе за три с лишним года президентства, отмечает на своей странице в Facebook политолог-международник Олег Волошин.

"Или он сам себе обеспечил. Но если они думают, что поговорят и забудут, то ошибаются. Это уже маркер "ущемление прав оппозиции". И он точно останется в наборе клише, которые будут использовать западные СМИ в дальнейшем при описании ситуации в Украине. "Масштабная коррупция" среди этих клише уже и так прочно закрепилась", – подчеркнул эксперт.

Пост в Олега Волошина в Facebook

Волошин также напомнил об одном показательном историческом случае: "как сказал Наполеон после похищения и расстрела безобидного эмигранта принца Энгиенского (что породило Третью антифранцузскую коалицию): "Это хуже, чем преступление, это ошибка".