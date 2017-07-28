Саакашвили собирается вернуться в Украину в "разгар борьбы"

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину при первой возможности, которая появится "достаточно скоро".

"Я вернусь в Украину, потому что будет мобилизация людей… Когда будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, я не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органической частью этой борьбы (политической — ред.), которую сам и инициировал. По мере разрастания борьбы и при первой возможности, а такая возможность будет достаточно скоро, я, конечно, приеду и буду ее активной частью в Украине", — сказал Саакашвили в интервью Би-би-си, которое опубликовано в пятницу на сайте украинской службы канала.

Также Саакашвили также исключил вероятность, что ему не удастся вернуться в Украину.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд украинских СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в страну. Его адвокат Павел Богомазов заявлял, что ему не известно, когда Саакашвили вернется на Украину.