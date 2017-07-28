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    Аналитика и комментарии

    В соцсетях думают-гадают, что же будет дальше с Саакашвили

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (227)

    (обновлено: )17410
    Бывший гражданин Украины, он же: бывший губернатор Одесской области, он же: бывший президент Грузии Михаил Саакашвили остается в эпицентре пристального внимания. Чем закончится скандальная эпопея с гражданством и какое будущее ожидает политика?
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Шустер LIVE/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Михаил Саакашвили украинцам больше не земляк, однако интереса к скандальной политической персоне это не убавило. Скорее наоборот. После того как президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, многие украинцы всерьез задумались: а что же на самом деле сделал полезного бывший соотечественник на благо Родины и что ожидает его в дальнейшем?

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    И, судя по публикациям в украинском сегменте соцсетей, это далеко не все вопросы, которые задают украинцы: "Михо совершил кучу ошибок и теперь обречен. Он так и не сформировал команду. СВОЮ"; "У Саакашвили удивительный талант к саморазрушению. Одного его заявления об "антитрамповском заговоре украинских олигархов" в эфире CNN конечно мало… Тут главное не начать с Саакашвили спорить. Правильнее наоборот, дать ему выговорится, и он охотно уничтожит сам себя".

    "Отбросьте лирику в ситуации Саакашвили и обратите внимание на несколько проблем, которые оголила эта ситуация. Они куда серьезнее с точки зрения узурпаторских способностей власти. А ситуация выглядит следующим образом: компетентные органы сначала провели проверку и рекомендовали предоставить Саакашвили гражданство. А уже через год-два те же органы признали свою проверку некомпетентной и рекомендовали гражданство забрать!… По сути, власть создала своеобразную бутафорию "прозорості" для общества и европейских доноров", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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