В соцсетях думают-гадают, что же будет дальше с Саакашвили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили украинцам больше не земляк, однако интереса к скандальной политической персоне это не убавило. Скорее наоборот. После того как президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, многие украинцы всерьез задумались: а что же на самом деле сделал полезного бывший соотечественник на благо Родины и что ожидает его в дальнейшем?

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И, судя по публикациям в украинском сегменте соцсетей, это далеко не все вопросы, которые задают украинцы: "Михо совершил кучу ошибок и теперь обречен. Он так и не сформировал команду. СВОЮ"; "У Саакашвили удивительный талант к саморазрушению. Одного его заявления об "антитрамповском заговоре украинских олигархов" в эфире CNN конечно мало… Тут главное не начать с Саакашвили спорить. Правильнее наоборот, дать ему выговорится, и он охотно уничтожит сам себя".

"Отбросьте лирику в ситуации Саакашвили и обратите внимание на несколько проблем, которые оголила эта ситуация. Они куда серьезнее с точки зрения узурпаторских способностей власти. А ситуация выглядит следующим образом: компетентные органы сначала провели проверку и рекомендовали предоставить Саакашвили гражданство. А уже через год-два те же органы признали свою проверку некомпетентной и рекомендовали гражданство забрать!… По сути, власть создала своеобразную бутафорию "прозорості" для общества и европейских доноров", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook