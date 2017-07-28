(Не)гражданин Саакашвили: власть зачищает политическое поле – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства, сообщается на сайте Государственной миграционной службы.

Сам Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Его партия "Движение новых сил" объявляет сбор сторонников на Майдане для проведения вече. При этом сам Саакашвили находится в США.

Причины и последствия лишения Саакашвили украинского гражданства в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

Если говорить откровенно, у Саакашвили не такие уже и высокие рейтинги были, чтобы он кому-то мешал…

– Вопрос логичный, конечно. Ситуация с Саакашвили и его оппозиционным трендом стала угрозой. Стала угрозой для АП. Возможно, не столь очевидной непосредственно, сколько в перспективе.

Поскольку визит в Грузию сопровождался восстановлением контактов между Порошенко и грузинской властью. Необходимо было, конечно же, продемонстрировать грузинской власти некий жест, который позволил бы свидетельствовать о формировании серьезных контактов между Украиной и Грузией в перспективе. И естественно, таким жестом стало дело Саакашвили.

Я бы отметил еще также тот факт, что репрессивный выпад против Саакашвили, скорее, больше взбудоражил контрэлиту, но не широкую общественность. А это вот с этого момента можно поподробнее, поскольку Садовый, Наливайченко, Гриценко, Тимошенко и многие другие оппозиционные и не очень лидеры, выступили в поддержку Саакашвили. Но публичной поддержки мало для масштабной протестной волны политического характера.

Не секрет, что большинство украинцев воспринимает Саакашвили как такого своеобразного чужака, популиста, хоть и его холерический запал и горячий темперамент очень вписывается в эмоциональные императивы украинского народа на фоне глухого раздражения властью.

Но действительно, вы правы, минимальная поддержка плюс очень высокий антирейтинг, доходящий, по мнению некоторых социологических фирм, до 70%, он, безусловно, позволил нанести удар по репутации Саакашвили и по его гражданству, со стороны власти именно во время окончания политического сезона, когда есть надежда, что это не вызовет бурления масс.

У нас же любят униженных, оскорбленных, преследуемых. Не получится ли наоборот?

– Можно так думать. И было бы рационально так рассуждать. Но есть одни нюансы, которые позволяют мне говорить об обратном.

Например, я очень следил в свое время за делом Тимошенко при Януковиче. И она все-таки была гражданином Украины изначально. Тут не было проблем с восприятием. И когда арестовывали Юлию Владимировну, и, собственно, размещали ее в Качановской колонии, широкого народного протеста не было. И кстати, это тоже происходило летом, в такие жаркие июльские, августовские дни. И по сути народная волна ограничилась только небольшим палаточным городком на Крещатике, который, в принципе, был больше символичен, нежели реальной какой-то народной угрозой для режима Януковича.

Да, в то время были другие условия. Желание Саакашвили сейчас из себя сделать главного оппозиционера на фоне такого выпада со стороны Порошенко и Банковой будет явным. То есть он будет пытаться сейчас максимально продемонстрировать себя как лидера оппозиции, который испытывает гонения.

Будут попытки сравнить Порошенко с Януковичем. Но мне кажется, это будет очень натянуто и совершенно не соответствовать действительности. Если смотреть правовые основания, а я думаю, если президент подписывал указ о прекращении гражданства Саакашвили, у него были железобетонные правовые основания. Иначе он так бы не поступил.

Никто не спрашивал о правовых основаниях, когда Саакашвили предоставляли гражданство. Никто не спрашивает и сейчас. Указ не публикуется. Кто проверит?

– Насколько мне известно, указы о гражданстве не обязательны для публикации на сайте, ибо это пришлось бы тогда огромное количество указов публиковать… Это процесс текущий, он постоянно происходит.

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А момент, связанный с тем, что прекрасно знали, когда вручали ему гражданство в мае 2015-го, то, наверняка, гражданство предоставлялось по его информации, по анкете, которую он заполнял. И если Саакашвили сознательно не указал факт наличия судимостей или хода следственных действий в других странах, в частности, в Грузии, то это действительно правовое, реальное правовое основание.

Но ведь эта информация была в общественном доступе. Неужели никто не проводит проверки?

– Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что если копаться чисто в документальном и правовом аспекте этого дела, то, безусловно, мы выйдем на нерадивую работу комиссии по предоставлению гражданства. И возможно, полетят стрелы в данное учреждение.

Но учитывая, что буквально за несколько дней до смены, до выхода этого указа, которого мы еще, правда, не видели, было проведена ротация этой комиссии по гражданству.

Раньше говорили о том, что у Саакашвили есть достаточно неплохие лоббисты в США. Но это не помогло ему в сохранении украинского паспорта. Почему?

— Вопрос на самом деле нужно рассматривать следующим образом. Либо у Саакашвили нет этого бэкграунда и нет этого влияния, он всего лишь выставлял это лишь как способ давления. Кстати, возможно, из-за этого Саакашвили некоторое время не трогали, после победы Трампа в частности. Потому что он как-то кичился связью с республиканцами, и с Трампом и прочее.

С другой стороны, на фоне перспективы рассмотрения украинского дела и расследования украинского вмешательства в выборы США, и потенциального осложнения по линии нынешней власти и администрации Белого Дома, данный акт вписывается довольно неплохо в тренд, потому что Порошенко нет смысла сейчас выгораживать и защищать Саакашвили, а американцы не станут за него вступаться.

Тут на самом деле необходимо будет смотреть по реакции самого Белого Дома на подобный шаг. Я думаю, что это будет скромная, тихая и спокойная реакция, за Саакашвили никто в Америке вступаться не будет.

Помним ситуацию с Артеменко, теперь Саакашвили лишили гражданства. Может ли это быть четким месседжем для украинских политиков?

– Я бы назвал это гибридными репрессиями. Если вспоминая режим Януковича, где-то просто были аресты, громкие уголовные дела и прочее, то сейчас это попытка изжить и заставить потенциального оппозиционера, политика, покинуть территорию Украины.

Много представителей региональной верхушки находятся в России, многие были вынуждены выехать в другие страны, в Израиль и так далее. Сейчас вот Саакашвили находится в США. Можно сказать, что это такой определенный формат очистки политического поля от неуправляемых и угрожающих политических рвений, которые могли бы президенту корректировать в ненужную сферу его желания, его политические амбиции и так далее.

Не секрет, что Саакашвили в принципе занял очень жесткую антипорошенковскую линию, особенно в последние дни. Но с другой стороны, я не сводил бы это к тому факту, что в Украине сформирован авторитарный режим, что в Украине восстанавливаются предыдущие практики отношения к оппозиции. На самом деле, мне кажется, это будет слишком натянуто и притянуто. В каждом конкретном деле будет своя специфика, и ситуация с Саакашвили, я не думаю, что будет поддержана широкой народной волны.

Саакашвили и его сторонники организуют некое вече на Майдане. Какие-то последствия будут?

– Если это будет фальстарт и широкого народного движения не получится с этой акцией, и она не будет иметь никакого логического завершения, то тогда Саакашвили придется попрощаться не только со своим гражданством, но и еще с успешной идеей объединения и консолидации оппозиционных сил. Я почему-то думаю, что так сегодня и произойдет.

Для "Руху нових сил" июль — это крайне непопулярный месяц для, скажем так, формирования четкой политической линии и для широких каких-то народных движений. Я вспоминаю языковой Майдан 2012-го года, он почему, собственно, захлебнулся тогда? Потому что тогда режим Януковича принял знаменитый этот закон языковой о региональных языках как раз в июле, когда активность крайне слабая и, собственно, не является угрозой.

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Порошенко, наверное, так и выбрал этот момент, когда в июле происходит спад, конец политического сезона, поэтому вряд ли это вызовет публичный, массовый протест.

Напомним, юрист-международник Борис Бабин считает, что отказ в экстрадиции Саакашвили не повлияет на украинско-грузинские отношения.

Нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.