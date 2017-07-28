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    Точка зрения

    (Не)гражданин Саакашвили: власть зачищает политическое поле – эксперт

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (220)

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    Лишение политиков украинского гражданства политтехнолог Олег Постернак считает "гибридными репрессиями": если ранее потенциальных оппозиционеров арестовывали, то при нынешней власти принуждают покинуть территорию Украины.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства, сообщается на сайте Государственной миграционной службы.

    Сам Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Его партия "Движение новых сил" объявляет сбор сторонников на Майдане для проведения вече. При этом сам Саакашвили находится в США. 

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    Причины и последствия лишения Саакашвили украинского гражданства в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Олег Постернак.

    Если говорить откровенно, у Саакашвили не такие уже и высокие рейтинги были, чтобы он кому-то мешал…

    – Вопрос логичный, конечно. Ситуация с Саакашвили и его оппозиционным трендом стала угрозой. Стала угрозой для АП. Возможно, не столь очевидной непосредственно, сколько в перспективе. 

    Поскольку визит в Грузию сопровождался восстановлением контактов между Порошенко и грузинской властью. Необходимо было, конечно же, продемонстрировать грузинской власти некий жест, который позволил бы свидетельствовать о формировании серьезных контактов между Украиной и Грузией в перспективе. И естественно, таким жестом стало дело Саакашвили.

    Я бы отметил еще также тот факт, что репрессивный выпад против Саакашвили, скорее, больше взбудоражил контрэлиту, но не широкую общественность. А это вот с этого момента можно поподробнее, поскольку Садовый, Наливайченко, Гриценко, Тимошенко и многие другие оппозиционные и не очень лидеры, выступили в поддержку Саакашвили. Но публичной поддержки мало для масштабной протестной волны политического характера. 

    Не секрет, что большинство украинцев воспринимает Саакашвили как такого своеобразного чужака, популиста, хоть и его холерический запал и горячий темперамент очень вписывается в эмоциональные императивы украинского народа на фоне глухого раздражения властью. 

    Но действительно, вы правы, минимальная поддержка плюс очень высокий антирейтинг, доходящий, по мнению некоторых социологических фирм, до 70%, он, безусловно, позволил нанести удар по репутации Саакашвили и по его гражданству, со стороны власти именно во время окончания политического сезона, когда есть надежда, что это не вызовет бурления масс.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?
     

    У нас же любят униженных, оскорбленных, преследуемых. Не получится ли наоборот? 

    – Можно так думать. И было бы рационально так рассуждать. Но есть одни нюансы, которые позволяют мне говорить об обратном. 

    Например, я очень следил в свое время за делом Тимошенко при Януковиче. И она все-таки была гражданином Украины изначально. Тут не было проблем с восприятием. И когда арестовывали Юлию Владимировну, и, собственно, размещали ее в Качановской колонии, широкого народного протеста не было. И кстати, это тоже происходило летом, в такие жаркие июльские, августовские дни. И по сути народная волна ограничилась только небольшим палаточным городком на Крещатике, который, в принципе, был больше символичен, нежели реальной какой-то народной угрозой для режима Януковича. 

    Да, в то время были другие условия. Желание Саакашвили сейчас из себя сделать главного оппозиционера на фоне такого выпада со стороны Порошенко и Банковой будет явным.  То есть он будет пытаться сейчас максимально продемонстрировать себя как лидера оппозиции, который испытывает гонения. 

    Будут попытки сравнить Порошенко с Януковичем. Но мне кажется, это будет очень натянуто и совершенно не соответствовать действительности. Если смотреть правовые основания, а я думаю, если президент подписывал указ о прекращении гражданства Саакашвили, у него были железобетонные правовые основания. Иначе он так бы не поступил. 

    Никто не спрашивал о правовых основаниях, когда Саакашвили предоставляли гражданство. Никто не спрашивает и сейчас. Указ не публикуется. Кто проверит? 

    – Насколько мне известно, указы о гражданстве не обязательны для публикации на сайте, ибо это пришлось бы тогда огромное количество указов публиковать… Это процесс текущий, он постоянно происходит. 

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    А момент, связанный с тем, что прекрасно знали, когда вручали ему гражданство в мае 2015-го, то, наверняка, гражданство предоставлялось по его информации, по анкете, которую он заполнял. И если Саакашвили сознательно не указал факт наличия судимостей или хода следственных действий в других странах, в частности, в Грузии, то это действительно правовое, реальное правовое основание. 

    Но ведь эта информация была в общественном доступе. Неужели никто не проводит проверки? 

    – Хороший вопрос. На самом деле, я думаю, что если копаться чисто в документальном и правовом аспекте этого дела, то, безусловно, мы выйдем на нерадивую работу комиссии по предоставлению гражданства. И возможно, полетят стрелы в данное учреждение. 

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

    Но учитывая, что буквально за несколько дней до смены, до выхода этого указа, которого мы еще, правда, не видели, было проведена ротация этой комиссии по гражданству. 

    Раньше говорили о том, что у Саакашвили есть достаточно неплохие лоббисты в США. Но это не помогло ему в сохранении украинского паспорта. Почему? 

    — Вопрос на самом деле нужно рассматривать следующим образом. Либо у Саакашвили нет этого бэкграунда и нет этого влияния, он всего лишь выставлял это лишь как способ давления. Кстати,  возможно, из-за этого Саакашвили некоторое время не трогали, после победы Трампа в частности. Потому что он как-то кичился связью с республиканцами, и с Трампом и прочее.

    С другой стороны, на фоне перспективы рассмотрения украинского дела и расследования украинского вмешательства в выборы США, и потенциального осложнения по линии нынешней власти и администрации Белого Дома, данный акт вписывается довольно неплохо в тренд, потому что Порошенко нет смысла сейчас выгораживать и защищать Саакашвили, а американцы не станут за него вступаться. 

    Тут на самом деле необходимо будет смотреть по реакции самого Белого Дома на подобный шаг. Я думаю, что это будет скромная, тихая и спокойная реакция, за Саакашвили никто в Америке вступаться не будет.

    Помним ситуацию с Артеменко, теперь Саакашвили лишили гражданства. Может ли это быть четким месседжем для украинских политиков?

    – Я бы назвал это гибридными репрессиями. Если вспоминая режим Януковича, где-то просто были аресты, громкие уголовные дела и прочее, то сейчас это попытка изжить и заставить потенциального оппозиционера, политика, покинуть территорию Украины. 

    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    twitter.com/ianbateson
    За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    Много представителей региональной верхушки находятся в России, многие были вынуждены выехать в другие страны, в Израиль и так далее. Сейчас вот Саакашвили находится в США. Можно сказать, что это такой определенный формат очистки политического поля от неуправляемых и угрожающих политических рвений, которые могли бы президенту корректировать в ненужную сферу его желания, его политические амбиции и так далее. 

    Не секрет, что Саакашвили в принципе занял очень жесткую антипорошенковскую линию, особенно в последние дни. Но с другой стороны, я не сводил бы это к тому факту, что в Украине сформирован авторитарный режим, что в Украине восстанавливаются предыдущие практики отношения к оппозиции. На самом деле, мне кажется, это будет слишком натянуто и притянуто. В каждом конкретном деле будет своя специфика, и ситуация с Саакашвили, я не думаю, что будет поддержана широкой народной волны.

    Саакашвили и его сторонники организуют некое вече на Майдане. Какие-то последствия будут? 

    – Если это будет фальстарт и широкого народного движения не получится с этой акцией, и она не будет иметь никакого логического завершения, то тогда Саакашвили придется попрощаться не только со своим гражданством, но и еще с успешной идеей объединения и консолидации оппозиционных сил. Я почему-то думаю, что так сегодня и произойдет. 

    Для "Руху нових сил" июль — это крайне непопулярный месяц для, скажем так, формирования четкой политической линии и для широких каких-то народных движений. Я вспоминаю языковой Майдан 2012-го года, он почему, собственно, захлебнулся тогда? Потому что тогда режим Януковича принял знаменитый этот закон языковой о региональных языках как раз в июле, когда активность крайне слабая и, собственно, не является угрозой. 

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    Порошенко, наверное, так и выбрал этот момент, когда в июле происходит спад, конец политического сезона, поэтому вряд ли это вызовет публичный, массовый протест.

    Напомним, юрист-международник Борис Бабин считает, что отказ в экстрадиции Саакашвили не повлияет на украинско-грузинские отношения.

    Нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.

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