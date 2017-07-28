Хроника 27 июля: майдан Саакашвили, Крестный ход УПЦ в Киеве, новые санкции против РФ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 27 июля, в Киеве состоялся Крестный ход ко Дню Крещения Руси, в АП объяснили, почему не обнародуют указ по лишению гражданства Михаила Саакашвили. Помимо этого Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси

В четверг в Киеве прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка.

Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева

Митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошел в центре столицы в четверг. Позже сторонники экс-губернатора Одесской области пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении гражданства Саакашвили. Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось, и возникла потасовка с правоохранителями.

Указ о лишении гражданства Саакашвили не будут обнародовать

Указ о лишении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины обнародован не будет, сообщили РИА Новости в четверг в Администрации президента. По данным АП он содержит персональные данные. При этом сообщается, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

На украинско-польской границе толпа избила патрульных полицейских

Близ пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе во Львовской области неизвестные напали на полицейских, повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки. После того, как полицейские задержали организаторов беспорядков, несколько десятков человек из очереди в попытках освободить задержанных повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки. Двум полицейским нанесли телесные повреждения. При этом одному из задержанных удалось сбежать.

Сенат США принял закон о санкциях против России

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями.

Именно 27 июля 1586 года английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Британию табак. В этот же день в 1920 году зафиксировано первое использование радиокомпаса для авиационной навигации, а в 1921 году 27 июля канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин.