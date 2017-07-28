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    Аналитика и комментарии

    Хроника 27 июля: майдан Саакашвили, Крестный ход УПЦ в Киеве, новые санкции против РФ

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (220)

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    Накануне в центре столицы прошел митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, неподалеку от здания Администрации президента сторонники Саакашвили устроили потасовку с полицией.
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В четверг, 27 июля, в Киеве состоялся Крестный ход ко Дню Крещения Руси, в АП объяснили, почему не обнародуют указ по лишению гражданства Михаила Саакашвили. Помимо этого Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Крестный ход УПЦ МП в честь Крещения Киевской Руси

    В четверг в Киеве прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В четверг верующие во главе с духовенством прошли от Владимирской горки в районе улицы Крещатик до Киево-Печерской лавры. В крестном ходе Украинской православной церковью Московского патриархата приняли участие около 100 тысяч верующих. Мероприятие прошло без нарушений общественного порядка. 

    Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева

    Митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошел в центре столицы в четверг.  Позже сторонники экс-губернатора Одесской области  пришли к Администрации президента требовать указ о прекращении гражданства Саакашвили. Участники акции попытались "штурмовать" ограду, но прорваться им не удалось, и возникла потасовка с правоохранителями. 

    Указ о лишении гражданства Саакашвили не будут обнародовать

    Указ о лишении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины обнародован не будет, сообщили РИА Новости в четверг в Администрации президента. По данным АП он содержит персональные данные. При этом сообщается, что прекращение гражданства Саакашвили обусловлено поданной им недостоверной информацией при оформлении гражданства. В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. 

    На украинско-польской границе толпа избила патрульных полицейских 

    Близ пропускного пункта "Краковец" на украинско-польской границе во Львовской области неизвестные напали на полицейских, повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки. После того, как полицейские задержали организаторов беспорядков, несколько десятков человек из очереди в попытках освободить задержанных повредили патрульный автомобиль и украли номерные знаки. Двум полицейским нанесли телесные повреждения. При этом одному из задержанных удалось сбежать. 

    Сенат США принял закон о санкциях против России 

    Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, свидетельствуют результаты голосования. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями. 

    Именно 27 июля 1586 года английский мореплаватель Уолтер Рэли впервые привез в Британию табак. В этот же день в 1920 году зафиксировано первое использование радиокомпаса для авиационной навигации, а в 1921 году 27 июля канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин.

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