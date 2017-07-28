Сыгранная партия Саакашвили

Роман Степняк

Михеил Саакашвили больше не украинец. Стоило бывшему однокашнику президента Порошенко по делам отлучиться в Америку, оставив только что зарегистрированную оппозиционную партию на произвол судьбы, как тут же появился указ о лишении его украинского паспорта. В Государственной миграционной службе подтвердили, что при предоставлении бывшему президенту Грузии украинского гражданства он обманул благодетелей и предоставил о себе ложные сведения, указав, что не находится под следствием, однако позже стало известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

В эту версию могут поверить лишь особо наивные люди. Сама идея привлечения в Украину лиц с сомнительной репутацией вряд ли принадлежит прижимистому и подозрительному Порошенко. Те, кто был более близко, чем Петр Алексеевич, знаком с Михо в студенческие годы, вряд ли посоветовали бы назначать расточительного и плохо контролирующего себя кавказца на высокую государственную должность.

Саакашвили украинскому президенту просто навязали. За проектом стоял бывший посол США в Киеве Джеффри Пайетт. Для госдепа он был плохим, но своим парнем, который хорошо справлялся там, где нужно было рубить с плеча и брался за любое маленькое, но ответственное поручение. За океаном в нем видели противовес официальным украинским властям, за которыми нужен был тщательный и каждодневный присмотр.

Такой подход в американском посольстве не особо скрывали. Буквально через несколько недель после назначения на должность одесского губернатора в начале июля 2015 года состоялась знаменитая встреча Саакашвили и Пайетта на стилизованной под вашингтонские стандарты лужайке у областной администрации.

Во время любезной беседы Саакашвили пообещал американскому послу возродить славу Черноморского флота, штаб которого искал пристанища в городе. Лучшим местом для его размещения губернатор назвал сгоревший Дом профсоюзов, где произошла трагедия, унесшая жизни полсотни одесситов. Надо понимать, что возрождение Военно-морских сил Украины американцы рассматривают в контексте тесного военного сотрудничества и американского присутствия в акватории Черного моря. Более чем лояльная администрация в портовом городе этому процессу должна была, а роль личности одесского губернатора в этом контексте трудно переоценить.

На содержании у госдепа

Под впечатлением этой беседы Саакашвили написал на своей страничке в Facebook: "Договорились, что американские полицейские из Калифорнии будут тренировать новую одесскую полицию. Также в рамках одесского антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать средства на заработные платы новой команде".

В переводе с одесского следовало понимать, что Саакашвили и его ближайшие сотрудники переходили на содержание американского государства. Привыкший к роскошному быту Саакашвили уже тогда жаловался, что лично он на такие деньги долго не протянет, максимум год, пока не истощатся все запасы, отложенные на "черные день". Отвечая на вопрос об оптимальной зарплате чиновника областного уровня, принимающего важные решения, Михаил Николозович назвал сумму в несколько тысяч американских долларов.

Но что-то пошло не так, и грандиозные планы одесского губернатора пошли насмарку. Работа не заладилась от слова "никак". Едва ли не единственным достижением на пути реформ, которым может по праву гордиться его команда, стала "хата моментальных бракосочетаний", которая просуществовала около года и почила в бозе после отставки губернатора. Все прочие гигантские замыслы, включая строительство морских портов, дороги в Рени и прочее, так и остались лишь на бумаге.

Просуществовав около года, развалилась команда, собранная под Саакашвили. Баллотировавшийся на должность мэра Одессы и безоговорочно проиграв спор коренному одесситу Геннадию Труханову, покинул Украину "немец львовского происхождения" Саша Боровик. Вдогонку, кстати, президент Украины также лишил его украинского гражданства, благо, в отличие от Михеила, он сохранил за собой немецкий паспорт. Не выдержала испытания украинским языком российская либеральная фурия Мария Гайдар.

Осенью прошлого года отставку Саакашвили с поста губернатора принял президент Порошенко. Случилось это 9 ноября, когда стало известно о победе на президентских выборах в США Дональда Трампа. Говорят, совпадение случайное, но судьбе виднее.

Дружба дружбой, а печеньки врозь

Оставшись без должности, украинец с кавказской кровью в жилах перешел в лагерь радикальных украинских патриотов. Порою его действия казались бессмысленными и беспорядочными, но со временем сложилась достаточно стройная логика. Не без труда ему удалось зарегистрировать политическую партию "Движение новых сил", которая намерена принимать участие во всевозможных выборах.

Самодостаточного авторитета партия не имеет, но шума в информационном пространстве наделала много. Как украинский политик Саакашвили вряд ли представляет какую-то угрозу для Банковой. В то же время Михеил Николозович один из немногих в украинском истеблишменте, не растерявший связи в политических кругах на берегах Потомака.

Во время инаугурации президента США Дональда Трампа Саакашвили в достаточно непристойном виде заметили на окраинах Вашингтона. Украинские и зарубежные средства массовой информации смаковали пикантными фото и распространяли комиксы. Сам политик хвастался едва ли не приятельскими отношениями с Трампом. В тех же социальных сетях он писал: "Знаком с ним (с Трампом, — авт.) более 20 лет, мы дружим. Сильная личность с непредсказуемой политикой. Мы должны быть осторожны и организованы более чем когда-либо".

Все это большинство экспертов назвали бравадой и бредом. Возможно, так оно и есть, а в двадцатых числах января этого года Михеил Николозович просто бесцельно бродил по вашингтонским пустырям на дальних подступах к Белому дому. Но ведь не такой уж он беспросветный авантюрист, раз и в президенты Грузии прорвался, и в Украине добился губернаторского поста. За океаном он остается своим парнем, а своих там не сдают.

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На фоне все усложняющихся отношений официального Киева с Вашингтоном, открытого обвинения Госдепа во вмешательстве Украины в американскую президентскую кампанию на стороне Хиллари Клинтон, такие догадки могут представляться тревожным звонком для Банковой, и в окружении гаранта решили не рисковать. Лучше уж оградить себя от возможных проделок горячего грузинского парня, чем потом кусать локти. Ведь никто не знает, какие еще "печеньки" он может выкинуть на киевском майдане.