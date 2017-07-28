"Информация преувеличена". Кравец о лишении гражданства Саакашвили

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства, сообщается на сайте Государственной миграционной службы.

О том, что экс-президент Грузии уже не гражданин Украины, 26 июля первым сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

Сам Саакашвили в видеообращении на своей странице в Facebook заявил, у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства. Его партия "Движение новых сил" объявила сбор своих сторонников на Майдане для проведения вече. При этом сам Саакашвили находится в США.

С каким гражданством все-таки остался Саакашвили, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Если Саакашвили ранее лишили грузинского гражданства, сейчас его лишают украинского. Он теперь может оказаться человеком без гражданства?

— По поводу того, что он лишен грузинского гражданства, на мой взгляд, эти слухи сильно преувеличены. Потому что на момент открытия уголовных производств в Грузии, его никто гражданства не лишал. А при наличии уголовных производств, согласно действующего законодательства Грузии, да и любой страны, гражданство не прекращается.

Поэтому говорить о том, что Саакашвили не имеет гражданства, на мой взгляд, немножко преувеличено.

В Грузии тоже запрещено двойное гражданство. И после того, как он получил украинское гражданство, в Грузии появилась информация, о том, что уже завершилась процедура его вывода из грузинского гражданства.

– Немножко не так, в связи с тем, что как раз между Украиной и Грузией существует отдельное соглашение относительно гражданства двух стран, то фактически при предоставлении украинского гражданства, чем и вызвано, фактически, прекращение украинского гражданства у Саакашвили, основной из причин, по которой гражданство не может быть предоставлено, является наличие открытых уголовных производств в той стране, гражданином которой является то или иное лицо.

То есть на момент предоставления украинского гражданства, у Саакашвили было открыто уголовное производство.

К слову, могу сказать, что к нам обратился депутат Одесской облрады, Дмитрий Голубов, в интересах которого мы даже подали иск относительно прекращения Саакашвили украинского гражданства. И в рамках этого же дела мы направляли целый ряд запросов, в том числе и в ГПУ, в МВД, миграционную службу, в СБУ, даже в АП, в комиссию, которая фактически предоставляет документы президенту для предоставления гражданства.

Так вот, могу сказать, что ни один из этих органов, мы указывали, что согласно информации СМИ, что на момент предоставления гражданства был открыт целый ряд уголовных производств. Эта информация, в принципе, открыта была.

Кроме того, определенное время даже Саакашвили находился с карточкой Интерпола в розыске. И просили все-таки уточнить относительно того, проводилась ли вот эта специальная проверка до предоставления гражданства. Потому что сама процедура выглядит следующим образом.

Формально по каким бы причинам гражданство ни предоставлялось, все равно лицо должно обратиться с соответствующим письменным заявлением для предоставления гражданства. В дальнейшем комиссия при президенте проводит специальную проверку, получает информацию соответствующую от компетентных органов о материалах, которые бы могли стать причиной отказа в гражданстве, и только после этого готовит соответствующее обращение к президенту о предоставлении гражданства.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ростислав Кравец

Но помните, как давали Саакашвили украинское гражданство. Процедура была соблюдена или нет?

– Нет. К сожалению, как показала практика, в связи с тем, что не была проведена эта спецпроверка, и не были соблюдены нормы действующего законодательства, процедура предоставления гражданства не была соблюдена вообще. Причем все компетентные органы, которые должны были проводить подобную проверку, фактически, самоустранились от ее проведения.

Видимо, это было связано, действительно, с политическим решением о предоставлении Саакашвили гражданства Украины. Аналогичная ситуация, в принципе, у нас есть с Яресько, Абромавичусом и другими.

А ответственность сейчас кто-то должен понести за то, что при предоставлении Саакашвили гражданства, информацию об уголовных делах проигнорировали?

– Да, конечно. На мой взгляд, ответственность обязаны понести именно чиновники, входящие в эту комиссию при президенте Украины, которые решают вопрос о предоставлении либо лишении гражданства.

Вопрос в том, что как раз сейчас и рассматривается в суде иск, в том числе за нашим иском в интересах клиента, этого депутата Одесской облрады, о признании неправомерным бездеятельности комиссии, которая не провела надлежащую проверку, и предоставила ненадлежащую информацию президенту Украины о предоставлении гражданства.

Этот иск все равно будет рассматриваться, даже несмотря на то, что уже гражданство было прекращено, для того, чтобы установить и чтобы в дальнейшем, в принципе, подобная история с предоставлением гражданства таким образом не повторялась.

Еще 4 декабря 2015 года пресс-служба грузинского президента сообщала о том, что Саакашвили прекратили грузинское гражданство в связи с получением гражданства Украины.

– В связи вот с теми нарушениями, которые на сегодняшний момент, фактически, уже установлены, я думаю, что у Грузии есть все шансы тоже отменить вот эти указы президента в связи с тем, что фактически он не получил гражданство Украины, а это было основной причиной прекращения его гражданства Грузии. И таким образом, в принципе, он обратно вернется в гражданство Грузии.

Но будут ли в Грузии играться в такие игры, как украинский президент и комиссия по гражданству?

– Я думаю, что там немножко не те игры. То есть они сошлются на прямую норму законодательства, с одной стороны. С другой стороны, для грузинской стороны, на мой взгляд, это как раз выгодно для того, чтобы все-таки получить возможность привлечь Саакашвили к уголовной ответственности в рамках тех уголовных производств, которые открыты на территории Грузии.

Если Саакашвили возвращается в Украину, его ждет экстрадиция в Грузию?

– Да. Фактически, согласно нормам действующего законодательства, если лицо утратило гражданство, то оно должно покинуть территорию Украины, так как оно находится на территории Украины незаконно. Куда он покинет? Это не обязательно может быть экстрадиция.

Если будет, конечно, соответствующее обращение правоохранительных органов Грузии об экстрадиции Саакашвили, тогда это будет экстрадиция. Иначе это будет выезд в любую страну, но, видимо, поэтому Саакашвили и находится сейчас в США.

Это может стать прецедентом? Все те реформаторы, которые получали украинское гражданство по упрощенной процедуре, их тоже смогут лишать гражданства?

– В принципе, могу сказать, что вопрос прекращения гражданства в связи с тем, что были предоставлены ненадлежащие документы, не является новым, и даже на том же сайте миграционной службы написано, что за этот год более 100 человек были лишены гражданства в связи с предоставлением недостоверной информации.

Что же касается политиков, то, на мой взгляд, этому всему начало положило дело именно Артеменко. И на сегодняшний момент я не исключаю, что все-таки комиссия при президенте начнет более внимательно относиться к своим обязанностям, и прекратятся политические решения о предоставлении гражданства.

Кроме того, это может коснуться того же Черновецкого, который на сегодняшний момент находится в Грузии. Но тут очень интересная история будет.

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То есть баш на баш могут провести обмен?

– Нет. Не баш на баш. В принципе, комиссии при президенте необходимо будет решить вопрос о прекращении по аналогии с гражданином Артеменко, гражданства Украины для Черновецкого. Либо опять же, вопрос поднять перед грузинской стороной для прекращения грузинского гражданства гражданина Черновецкого, и соответственно, выдачи, экстрадиции его Украине в рамках уголовного дела, если уже предъявлено подозрение, он находится в розыске.

Напомним, юрист-международник Борис Бабин считает, что отказ в экстрадиции Саакашвили не повлияет на украинско-грузинские отношения.

Нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.