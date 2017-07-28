Адвокат Саакашвили не знает о его намерениях вернуться в Украину в пятницу

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Павел Богомазов сообщил, что не владеет информацией его о возможном возвращении в Украину в пятницу.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. Ряд СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в Украину.

"Само собой, он вернется на Украину. Но пока сказать, что он будет сегодня или завтра, никто не может. Потому что здесь речь о безопасности человека", — сказал Богомазов в пятницу РИА Новости.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.