Адвокат: оспорить указ о лишении гражданства Саакашвили — реально

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Вече в поддержку бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, провели на столичном Майдане около 200 человек. Затем участники акции пришли на Банковую с требованием предоставить копию указа, которым Саакашвили лишили украинского гражданства.

Между тем в Администрации президента пояснили, что аннулировали Михаилу Саакашвили украинский паспорт за ложные данные в анкете, которую он заполнял при получении гражданства. Мол, бывший глава Одесской ОГА отметил, что он не находится под следствием в Украине и за ее пределами, однако в Грузии он был заочно арестован.

На Банковой также заявили, что соответствующий указ "не подлежит опубликованию, поскольку содержит конфиденциальную информацию, в частности, персональные данные".

Защита Саакашвили будет оспаривать лишение его гражданства.

Юридические перспективы этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала адвокат Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

Саакашвілі зараз перебуває в США, якщо він все ж таки повернеться в Україну, не маючи українського громадянства, які дії щодо нього будуть просто в київському аеропорту? Його не пустять в Україну, або затримають, як особу яка уникає грузинського правосуддя, а далі — екстрадиція в Грузію?

— На сьогоднішній день у Саакашвілі фактично немає іншого громадянства, про яке відомо Україні. За паспортом України йому можуть відмовити у в'їзді, і він як особа фактично без громадянства, буде недопущений в Україну.

Можливо, його затримають і для екстрадиції до Грузії, якщо він не громадянин України, можуть видавати Грузії. Тут вже питання буде… я так думаю, самі прикордонники наразі не зовсім розуміють, що вони будуть робити з Саакашвілі.

У США він теж повернутися не зможе. Але розуміння немає і у прикордонників теж.

— Якщо його будуть затримувати за екстрадиційним порядком, то, я так думаю, що це для політичної складової і діяльності Саакашвілі, можливо, навіть краще буде, на думку політологів, що покажуть: ось, дивіться, вчора він був хорошим, сьогодні він вже поганий, його вже судять, тримають, везуть до СІЗО, щоб тримати і передавати Грузії.

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Оскільки процедура передачі згідно екстрадиції, це процедура тримання в СІЗО, процедура тимчасового арешту, процедура, яка передбачає позбавлення волі. Якщо у Саакашвілі ще буде позбавлення волі на території України, хоч і тимчасово, це буде ще більше резонансна справа.

Адвокати Саакашвілі оскаржать позбавлення його українського громадянства в адміністративному суді. Однак чи матиме результат ця апеляція, коли, як стверджують в Адміністрації президента, громадянства Саакашвілі позбавили на основі конкретної статті Закону "Про громадянство". Чи реально буде таке оскарження?

— В принципі, це реально. Адміністративний суд — це суд, який в цьому випадку є першою інстанцією, тобто той суд, до якого звертаються щодо оскарження указів президента, можливо, розгляне питання зовсім по-іншому, і суди у нас в принципі щодо міграційних питань, щодо питань громадянства досліджують детально питання.

І я б сказала, що є перспективи, для того щоб казати, що може мати місце і скасування такого указу. Але 100% — це детально будуть розбиратися вже судді.

З іншого боку ніхто не бачив указ президента про позбавлення Саакашвілі українського громадянства, оскільки, як пояснили на Банковій, цей указ не підлягає публікації через розкриття персональних даних. Де-юре, це пояснення логічне?

— Де-юре — це не нормативний акт, це індивідуальний акт. Тобто це так само, як будь-якій особі видати довідку про те, що вона проживає за певною адресою.

Я думаю, що всі розуміють, що це індивідуальний акт, офіційно він не публікується. Але якщо адвокати Саакашвілі отримають такі документи, опублікують, тобто якщо особа сама буде бажати опублікувати цю інформацію, то це опублікують, але не державний орган у цьому випадку.

Хоча частково у нас публікують все що завгодно, в принципі, в цьому випадку АП просто намагається показати дотримання закону, який вони на сьогоднішній день вирішили дотримувати конкретно за буквою закону, хоча жодного слова про те, яким чином вони давали громадянство, яким чином пройшли повз перевірку інформації щодо наявності розслідування щодо Саакашвілі і чого замовчують те, що з Грузією є договір про правову допомогу, і ці дані були відомі ще на момент надання йому громадянства, на сьогоднішній день це не коментують.

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Я думаю, це буде питанням, яке буде розглядати і суд, і яке буде задаватися в публічній площині і в сфері нашим публічним діячам, чому цього раніше начебто не помічали.

Як слід діяти зараз адвокатам Саакашвілі?

— По-перше, отримати указ президента щодо того і побачити в ньому саме офіційну причину…

А якщо не дадуть?

— А не можуть не дати на адвокатський запит, зобов'язані надати документи, якщо є документи, які підтверджують повноваження адвоката. Також Саакашвілі сам міг би отримати ці документи, якби був би в Україні. Тобто адвокати його зможуть отримати ці документи, підготувати позов, подати до адміністративного суду і далі вести цю справу.

Щодо того, як вони будуть розбиратися, в які строки, тут вже питання більш серйозне, тому що Вищий адміністративний суд завантажений, справи іноді «руками» розглядаються. Але резонансні справи можуть розглядатися швидко. І я думаю, що під тиском публічної уваги тут вже можуть розглядати більш швидше.

Поки розглядається ця справа, Саакашвілі буде громадянином України чи вже ні?

— Є процедура зупинення дії указу, документа, який оскаржується, тобто до винесення рішення суду забезпеченням позову зупинити дію документа, який оскаржується. Але чи буде дивом прийняте таке рішення?

Я думаю, адвокати таке клопотання заявлять, але чи вирішить суд, що зупинити дію такого указу до прийняття рішення судом, можливість є, чи вирішить суд цю можливість застосувати, що є така можливість і необхідність застосувати, чи немає такої можливості і необхідності, це питання буде до суду.

Напомним, нардеп Наталья Новак считает, что лишив Саакашвили гражданства, Порошенко признает, что дал его незаконно, а нардеп Алексей Гончаренко заявил, что из политической легенды Саакашвили стал третьесортным политиком.