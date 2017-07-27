Год Супрун. Год цинизма, лжи и дешевого пиара

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Год назад, когда варяги в Украине еще были в большой чести, волонтер, директор по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев американка Ульяна Супрун была назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения.

В Украину Супрун переехала вместе с мужем Марком в 2013-м. По ее словам, решиться на такой поступок заставили события на Майдане. В время Евромайдана Супрун работала в медицинской службе, а с 2014 года стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. В 2014 году основала организацию "Защита патриотов", которая проводила занятия по тактической медицине и обеспечивала украинских бойцов индивидуальными аптечками стандарта НАТО.

Но злые языки утверждают, что медикаменты в этих аптечках просрочены. В октябре 2015 года Супрун стала консультантом комитета ВР по вопросам здравоохранения.

Сначала назначение было принято доброжелательно, однако прошло не так много времени, и Ульяну Супрун в Украине стали называть "доктором Смерть".

"Священная корова" Гройсмана?

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман признался, что "Украину должны строить украинцы”, и подчеркнул, что властям не стоит злоупотреблять привлечением иностранных специалистов. Но, по всей видимости, для Ульяны Супрун сделано исключение.

И это несмотря на то, что деятельность Супрун в должности и.о. министра здравоохранения является юридически ничтожной с точки зрения законодательства Украины, ведь Супрун давно превысила лимит пребывания в должности.

Согласно Кодексу законов Украины о труде, исполняющим обязанности министра можно быть только три месяца. Потом либо кандидатура должна быть утверждена на должность министра, либо иное лицо должно быть назначено исполняющим обязанности до тех пор, пока не произойдет назначения министра здравоохранения. Тем не менее, грубейшего нарушения законодательства ни в правительстве, ни в органах, призванных следить за соблюдением законов, в упор не замечают.

Молодые технократы, они же "пингвины"

Когда Супрун представляла своих заместителей, она уверяла, что новая команда – не политическая, "это специалисты, технократы, которые будут работать по-новому". Однако со временем на так называемых технократов обрушился шквал критики со стороны экспертного медицинского сообщества.

Их уличили в непрофессионализме, популизме и пренебрежительном отношении к ведущим медикам страны.

"Супрун окружила себя 25-летними девочками-мальчиками без образования. И эти советники разговаривают со мной, как с бомжом. Ну как это может быть? Речь же не о личных обидах, вопрос о выживании десятка тысяч людей! Буквально! Я возглавляю клинику, которая в год делает 5 тысяч операций на сердце. Если Супрун с командой так с нами обращается, представляете, как ведет себя с другими? По принципу: мы – реформаторы, а вы все – коррупционеры и говно. Они же нас боятся, на пушечный выстрел к себе не подпускают, даже охрану в Минздраве поменяли, пропускают в здание только "своих", – заявил известный украинский кардиохирург, профессор Борис Тодуров в одном из интервью украинским СМИ.

В стане противников Супрун ее заместителей тут же окрестили "командой пингвинов".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Борис Тодуров

"Скорые" без врачей и побег от журналистов

Первая "бомба" разорвалась, когда и.о.главы Минздрава заявила, что намерена упразднить врачей и фельдшеров в экипажах карет скорой помощи и заменить их парамедиками.

По задумке Супрун, по аналогии с США, в экипажах "скорых" должны появиться экстренные медтехники, которые одновременно будут служить водителями и оказывать минимальную необходимую медпомощь на месте. Супрун уверяла, что парамедики более образованные, чем нынешние фельдшеры. Также они способны оказывать помощь в экстремальных условиях. Идея вызвала крайне негативную реакцию среди медицинских работников.

Шквал критики вызвало заявление Супрун, что ее министерство больше не будет принимать программу государственной помощи "Онкология" и выделять деньги на лечение онкобольных. Это решение Супрун объяснила тем, что Минздрав теперь концентрируются на профилактике болезней, а не на их лечении.

Когда в стране от ботулизма стали умирать пациенты, Супрун, вместо того чтобы бить во все колокола и рассказывать о мерах, которые принимает в связи с этим ее ведомство, сбежала от неудобных вопросов журналистов. Со временем Украина все же получила всего лишь 25 курсов сыворотки от ботулизма в качестве гуманитарной помощи, но по распоряжению Минздрава все они хранятся в на складах в Киеве, и это при том, что сыворотку необходимо вводить больному немедленно.

Стоит признать, что сыворотки от ботулизма и других опасных инфекционных болезней исчезли из Украины с подачи предшественника Супрун Александра Квиташвили — страна отказалась закупать вакцины и сыворотки в Российской Федерации.

Но и Супрун не захотела оставаться в стороне и пошла еще дальше. Она обратилась к правительству с предложением запретить продажу в Украине российских лекарств. В список могут попасть 250 препаратов, правда по словам Супрун. из них в действительности только 150 имеют какой-то фармакологический эффект, и только 8 препаратов не имеют аналогов.

Серьезные обвинения

Самый грандиозный скандал вокруг Минздрава разразился в начале 2017 года. Директор Института сердца Борис Тодуров стал первым из известных украинских врачей, у кого возмущение происходящим в медицинской отрасли победило чувство самосохранения.

Он обвинил Ульяну Супрун в преступной халатности, которая уносит больше жизней украинцев, чем антитеррористическая операция в Донбассе. И тут же профессор стал объектом массированной информационной атаки со стороны сторонников "команды реформаторов". А тут стоит напомнить, что у и.о.министра 58 внештатных советников, которые финансируются через общественные организации за счет грантов.

Но Тодуров оказался не одинок. Свои претензии к работе команды главы Минздрава озвучивали и руководители других лечебных заведений Украины. Медики констатировали, что проблемы, которые были подняты Тодуровым, это проблемы не одного конкретного лечебного заведения, как уверяли в Минздраве, – украинская медицина находится в катастрофическом состоянии.

Медицинская революция

Тем не менее, Ульяна Супрун неуклонно продолжает выполнять свою главную функцию, ради которой и была назначена на этот пост. В апреле нынешнего года Министерство здравоохранения презентовало пакет законодательных инициатив, который предусматривает ряд принципиальных изменений в украинской медицине.

При этом в информационном пространстве украинцам агрессивно навязывают постулат, что только реформа "прозападных реформаторов" Минздрава сможет вывести медицинскую отрасль из кризиса. При этом представителей экспертного медицинского сообщества, которые призывают серьезному к обсуждению возможных рисков и последствий предлагаемой командой Супрун реформы, объявили чуть ли не врагами народа и противниками реформ.

В Минздраве утверждают, что намерены повысить качество медицинских услуг, тратить бюджетные деньги на лечение граждан, а не на содержание медицинских учреждений. Поэтому предлагается оплачивать только предоставленную пациенту медицинскую услугу, а не финансировать количество койко-мест в больницах. Пациент сам будет выбирать, где и у кого он хочет лечиться, независимо от места жительства и прописки.

Здесь заложен принцип "деньги следуют за пациентом". Чтобы это осуществить, для начала планируется забрать у местных бюджетов медицинскую субвенцию, передав бюджетные средства Национальной службе здоровья. На лицо некая оптимизация бюджетных средств и их концентрация в одних руках. Это должно повысить эффективность использования бюджетных средств, считают в правительстве.

Но десятками миллиардов гривен будет распоряжаться одно ведомство — Нацслужба здоровья, которая будет заключать договора с медицинскими учреждениями (как государственными, так и частными) и физлицами, имеющих лицензию на медицинскую практику.

Медучреждения и частные врачи, заключив договоры, будут предоставлять медуслуги в рамках так называемого государственного гарантированного пакета. Они будут получать деньги только за предоставленные пациентам услуги. За расчет с ними ответственной будет Национальная служба здоровья. Полной оплате из госбюджета будут подлежать медицинские услуги и лекарства на уровне первичной, паллиативной и экстренной медпомощи. Объем финансирования других видов медицинских услуг определит Кабмин.

Минздрав признает, что сегодня украинцы и так не имеют доступа к бесплатной медицине. Несмотря на то, что такое право закреплено в Конституции. По большому счету, Минздрав, с одной стороны, хочет прервать практику, когда украинцы платят "мимо кассы" в карман врачам, с другой — узаконить ее.

Кроме того, предлагаемая "реформа" может привести к массовому закрытию больниц: предусматривается, что финансирование государственных и коммунальных медучреждений не будет осуществляться из госбюджета с 1 января 2020 года.

Вот только старт медицинской реформы в парламенте не задался. Депутаты несколько раз возвращались к голосованию за правительственный законопроект (№ 6327), меняющий принцип оплаты медицинских услуг. Первое чтение проект прошел со второй попытки, набрав 227 "за" под крики парламентариев о нарушении регламента и подозрениях в "кнопкодавстве". Причем спикер Андрей Парубий трижды ставил документ на возврат к рассмотрению. Голосование за сопутствующий законопроект (№ 6329) с изменениями в Бюджетный кодекс нардепы вовсе провалили. Без него реформа невозможна.

Пустые обещания и шельмование врачей

Человек, который вроде бы исповедует демократические ценности, первое, что сделал – согласился на эту должность, был назначен и продолжает ее занимать в нарушение законодательства, заявил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко

"Пустые обещания, начиная от программы "Деньги ходят за пациентом", перепрофилирование работы скорой помощи по образцу США, рассказ по реформе первично медико-санитарной помощи и 210 гривен за пациентом уже с 1 января 2017 года.

Все рассказы, все запланированные реформы и все сроки, которые они заявили, не только не было воплощено в жизнь, но и не нашло под собой не просто финансово-экономического образования, а логического и здравого объяснения.

Затем – максимальная конфронтация с медицинским сообществом, в первую очередь, с медицинскими элитами. Кроме того на протяжении года "команда пингвинов" во главе с Ульяной Супрун проводила целенаправленную кампания по дискредитации медицинской специальности, врачебной работы, медицинской науки, медицинского образования, медицинской отрасли в целом.

Кроме того, Супрун перехватила эстафету Квиташвили, и полностью нивелировала взаимоотношения с профильным комитетом Верховного Совета по здравоохранению, забыв о том, что Украина является парламентско-президентской республикой и нанимает на работу министров в нашей стране не президент и не премьер-министр, а парламент.

Впервые комитет и весь парламент не только изолированы от назначения руководителя медицинской отрасли, но и полностью изолированы от всех процессов, которые происходят в национальном здравоохранении. Год Супрун — это год цинизма, лжи, профанации и дешевого пиара", — подвел он черту года работы Ульяны Супрун.