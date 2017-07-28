Дружбе конец. Скандал вокруг Саакашвили: все подробности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 27 июля, новость о лишении Михаила Саакашвили украинского гражданства стала для многих неожиданностью. Ведь президент Петр Порошенко сам пригласил его в Украину, называл другом и "надеждой реформ".

При этом сам указ о лишении Саакашвили гражданства на Банковой не публикуют.

Читайте также: Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?

Тем временем, по мнению экспертов, ситуация с Саакашвили и его оппозиционным трендом стала угрозой для Банковой. По мнению политолога Руслана Бортника, "власть сделала процесс лишения гражданства популярным репрессивным инструментом для расправы с политическими оппонентами".

Неожиданная новость

О прекращении гражданства Саакашвили первыми сообщили народные депутаты Игорь Мосийчук ("Радикальная партия") и Антон Геращенко ("Народный фронт"). Затем эту информацию подтвердили и в Госмиграционной службе.

Формальным основанием стал обман: якобы при получении украинского паспорта Саакашвили указал недостоверные данные. Проблему нашли в том, что Сакашвили отметил при заполнении анкеты на получение гражданства, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами. Однако выяснилось, что в Грузии Саакашвили на тот момент был заочно арестован.

Хотя, украинские власти, выдавая Саакашвили паспорт, были осведомлены в том, что того преследуют в Грузии. Более того, ГПУ отказывала Грузии в выдаче Саакашвили, потому что видела в делах против него преследование за политические убеждения. Такой же ответ Грузия получала и от США, и от стран ЕС.

ГПУ еще 31 марта 2015 года отказала Грузии в экстрадиции Саакашвили. При этом указ о предоставлении гражданства Украины Саакашвили президент Порошенко подписал через месяц — 29 мая 2015, то есть на момент, когда власти уже было известно о возбуждении дел в Грузии против Саакашвили.

Читайте также: Человек из ниоткуда: украинская история Михаила Саакашвили

Беженец Михо

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства — в статусе апатрида.

При этом Украина брала на себя обязательство не допускать появления людей без гражданства – государство ратифицировало соответствующую конвенцию.

По словам экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича, "и конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще".

"Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона "О гражданстве Украины". И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности, или скрыта какая-то информация. А это решение принято чисто по политическим мотивам", — сказал Лавринович РИА Новости.

По его словам, Саакашвили имеет полное право обжаловать это решение украинского президента в суде и будет иметь неплохие шансы выиграть дело.

В то же время действующий президент страны Георгий Маргвелашвили заявил, что Саакашвили сам виноват и не должен был отказываться от грузинского паспорта.

"Когда Саакашвили отказался от грузинского гражданства, я отметил, что это очень обидно. Человек, который дважды был президентом Грузии, которому грузинский народ дважды доверил должность первого лица и главнокомандующего, должен был владеть грузинским гражданством и не отказываться от своей страны", — сказал Маргвелашвили.

Читайте также: Новые и бывшие украинцы. Кому дали и у кого забрали гражданство

Тем временем, депутат Европарламента от Латвии Андрей и вовсе предложил наделить Саакашвили статусом негражданина Латвии и выдать соответствующий паспорт.

Что говорит Саакашвили

Сам Саакашвили назвал лишение его украинского гражданства незаконным, он считает, что так власти в Киеве избавляются от политических противников.

"Это было совершенно незаконно", — сказал Саакашвили в интервью в нью-йоркской студии телеканала CNN. По оценке самого Саакашвили, лишение его украинского гражданства стало частью кампании властей в Киеве по устранению политических конкурентов.

Также Саакашвили заявил, что намерен продолжить активную политическую деятельность и вместе со своей командой сменить украинскую власть.

"Я владею очень сильной организацией в Украине, это 100 тысяч активистов, крупные штабы в 26 регионах, интересная линия молодежи, бизнесмены… этот народ никуда не исчезнет, вместе с ними мы планируем сменить украинскую власть", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Тем временем, сторонники Саакашвили в четверг уже попытались собрать немногочисленный митинг в его поддержку, который собрал около 200 человек. Митингующие заявили о намерении подать петицию в адрес президента с требованием отменить решение о лишении гражданства, а также оспорить указ президента в суде.

Смотрите также: Потасовка сторонников Саакашвили с полицией под АПУ

Однако, как всегда, не обошлось без потасовок с полицией. Полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка.

Реакция в Украине

В Украине новость о лишении Саакашвили украинского гражданства вызвало среди политиков неоднозначную реакцию.

По словам депутата Верховной Рады, главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, всему виной то, что Саакашвили указал нечестные данные в анкете на получение украинского гражданства. Согласно документу он утверждал, что не находится под уголовным преследованием.

Также в заявлении указано, что Саакашвили был уведомлен о возможности утраты гражданства в случае внесения в заявление неправдивых данных. "Если бы тогда, в 2015 году, написал в анкете честно — то и гражданство бы получил, и теперь повода для потери не дал бы. Ключевое слово – честно", — считает Арьев.

В то же время бывший премьер-министр и экс-глава МИД Швеции, а ныне официальный советник Порошенко, Карл Бильдт назвал нарушением всех принципов лишение политических противников гражданства.

"Лишение политических противников гражданства — это против всех принципов!" — написал Бильдт в своем Twitter.

Народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко высказал Саакашвили слова поддержки, отметив, что ему надо возвращаться в Украину, так как здесь у него высокий уровень поддержки.

Вернется ли в Украину?

По данным "Страны" со ссылкой на источник в окружении Саакашвили, бывший президент Грузии собирается вернуться в Украину уже в эту пятницу.

По данным издания, Саакашвили и его соратники рассматривают вариант вылета из Нью-Йорка прямым рейсом МАУ в Киев в пятницу в 00:30 по местному времени (в 7-30 по киевскому).

Отмечается, что самолет прилетает в столицу Украины в 17:05.

На данный момент Михаил Саакашвили находится в Нью-Йорке в гостях у своего дяди и двоюродных братьев.

Об этом в комментарии "Украинской правде" о цели визита Саакашвили в США сообщила его пресс-секретарь Зои Рейнер. "Он (Саакашвили — Ред) — в Нью-Йорке, он приехал к дяде и кузинам, которые уже 40 лет живут в США. Он изучает законные способы вернуться в Украину", — сообщила Рейнер, не называя других подробностей.

Как известно, в Нью-Йорке живет дядя Саакашвили, в прошлом советский дипломат Темур Аласания.

Однако адвокат Саакашвили Павел Богомазов сообщил, что не владеет информацией о его возможном возвращении в Украину в пятницу.

По материалам из открытых источников интернет