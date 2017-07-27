Три вопроса по Саакашвили: почему, зачем и что дальше?

Геворг Мирзаян, для РИА Новости Украина

Почему и зачем?

Решение президента о лишении гражданства Михаила Саакашвили вызвало целый ряд вопросов – как юридических, так и политических.

Во-первых, на каком основании был сделан этот шаг? Формальной причиной стали ложные данные, указанные в анкете, которую Миша заполнял на получение гражданства. Там он писал, что не находится под следствием в Украине или за ее пределами, хотя на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован. Однако это было известно уже давно, почему же это заметили сейчас?

"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решение о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Саакашвили умышлено скрыл", — отметил советник главы МВД Антон Геращенко. Сомнительно, ведь грузины уже давно и настойчиво добиваются экстрадиции Саакашвили, поэтому вряд ли они лишь сейчас передали какие-то критически важные документы.

Но даже в этом случае Петр Порошенко нарушает закон Украины, ведь, согласно ему, нельзя лишить гражданства лицо, у которого это гражданство единственное. От грузинского Саакашвили давно отказался.

Второй вопрос гораздо более существенный. Зачем сделан этот шаг? Скорее всего, Порошенко просто избавляется от конкурента перед ожидаемыми досрочными парламентскими выборами.

Сторонники президента уверяют, что Мише украинское гражданство было не очень-то и нужно. "Думаю, что Михаил этот статус не очень-то и ценил. Скорее, использовал Украину как запасной аэродром в надежде вернуться в Грузию", - заявил Геращенко. Однако эта информация давно потеряла актуальность, ведь Саакашвили нашел свою политическую нишу на Украине.

"Он сильно мозолит Порошенко глаза. Много ездит по стране, общается с простым народом, жестко критикует президента, рассказывая об обогащении его коррупционного окружения и его личном. Работает Саакашвили красиво. Он – и антикорруцпионер, и реформатор, и простым людям помогает. И сейчас немалая часть наивного электората начинает видеть в нем альтернативу нынешнему украинскому политическому классу", — пояснила автору статьи украинская журналистка Ирина Гасанова.

Что дальше?

Да, политтехнологи считали Мишу недоговороспособным, слишком скандальным, и посему недостойным масштабного финансирования. Однако последние веяния из Вашингтона могли изменить расклад сил. Саакашвили планировал получить поддержку своего проекта в США, и когда Трамп прямо написал, что Порошенко саботировал его кампанию, такие шансы у Миши возникли.

Сейчас Порошенко их срезал одним росчерком пера. Саакашвили, конечно, обещал, что даже после лишения гражданства будет жить в Киеве и "ходить по Майдану". Однако с этим могут быть проблемы, ведь его паспорт аннулировали в то время, пока он находился за пределами страны, в Соединенных Штатах.

"Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться в Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции", — говорит украинский нардеп Сергей Лещенко.

Сторонники Саакашвили, конечно, намерены защитить босса и собрать вече на Майдане. "Не за Саакашвили! А против их беспредела, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них – ничто!", — заявили представители движения. Но вряд ли их сборище заставит Петра Алексеевича изменить принятое решение.

Судя по всему, это решение президента (как и другие) принималось исходя из краткосрочных выгод. В этом плане Порошенко действительно усилил свои позиции, да еще и послал сигнал другим "политическим варягам" (тому же первому заместителю НАБУ пану Угулаве, который мешает Порошенко контролировать этот орган) о последствиях неподчинения. Но главный вопрос теперь в том, какое влияние на Украину, а точнее, лично на Порошенко оно окажет в средне- и долгосрочной перспективе?

Миша, безусловно, в США бездельничать не будет – он использует все свои знакомства, все свои связи и весь свой ораторский талант для дискредитации Петра Порошенко. Ну и параллельно всего нынешнего украинского режима. Причем делать это будет в образе мученика и страдальца "за правду". Неприятно.

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Сам факт лишения гражданства Мишико уже вызвал серьезное недовольство многих украинских радикалов, для которых Саакашвили – символ борьбы с коррупцией или, на крайний случай, "союзник" в борьбе против Москвы. Некоторые уже сравнивают Порошенко с Януковичем, который в свое время посадил Юлию Тимошенко. Другие считают, что это решение – признак слабости, что "Акела готов промахнуться". Тоже неприятно.

Наконец, выдохнула сама Юлия Владимировна. Петр Порошенко лишил ее одного из ярких конкурентов в битве за протестный электорат, размеры которого ввиду продолжающегося экономического кризиса на Украине достаточно велики. Более чем неприятно.

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