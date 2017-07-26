Геращенко пояснил причины лишения гражданства Саакашвили

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Народный депутат, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые были не известны ей во время предоставления Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были ей известны во время принятия решения о представлении Михаилу Саакашвили гражданства Украины и которые Михаил Саакашвили умышлено скрыл", — написал он.

Публикация Антона Геращенко в Facebook

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.