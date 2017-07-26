В партии Саакашвили прокомментировали лишение его гражданства Украины

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Один из лидеров партии Михаила Саакашвили "Руха новых сил" Давид Сакварелидзе сравнил лишение Саакашвили украинского гражданства президентом Петром Порошенко с поступками его предшественника, Виктора Януковича.

Об этом Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

"Порошенко бежит впереди мировых диктаторов: забрал гражданство у Саакашвили и запретил ему въезд в Украину. Ну и перепугался!", — заявил Сакварелидзе.

По его мнению, "Украина получила очередного "Януковича" — только англоговорящего".

Публикация Давида Сакварелидзе в Facebook

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.