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    Политика

    Соратник Саакашвили резко отреагировал на лишение гражданства

    (обновлено: )23302
    Саша Боровик считает, что Михаил Саакашвили был приглашен в Украину, где боролся с мафией и коррупционерами и лишать его гражданства недемократично.
    Саша Боровик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Лишенный еще в апреле 2017 года гражданства Украины Саша Боровик заявил, что Михаил Саакашвили был лишен гражданства из-за "реформ, борьбы с мафией и коррупционерами".

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
    Саакашвили экстрадировать из Украины нереально — юрист

    "Лишать гражданства любого человека — это однозначно не демократичный и неправовой шаг. В данном случае речь идет о приглашенном в страну политике, который посвятил свою жизнь реформам, борьбе с мафией и коррупционерами. Его (Саакашвили — Ред.) приглашали и давали гражданство для того чтоб он это делал в Украине. А когда он стал делать то, зачем его приглашали — его сначала "закрыли", а когда это не помогло — забрали гражданство и могут выслать из страны", — заявил "Стране" экс-заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

    Боровик заявил, что именно в среду, 26 июля должен был состояться суд по делу о лишении гражданства его самого.

    "Сегодня (в среду, 26 июля 2017 — Ред.) должен был состояться суд о лишении меня гражданства. Его второй раз отменили. Это сигнал — мы не чураемся ничего, даже советских методов. И правосудия здесь не будет. Порошенко и его окружение оперируют вне правового поля. А по человечески, они просто поступают подло", — заявил бывший подчиненный экс-губернатора Одесской области.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

    Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.

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