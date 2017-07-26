Соратник Саакашвили резко отреагировал на лишение гражданства

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Лишенный еще в апреле 2017 года гражданства Украины Саша Боровик заявил, что Михаил Саакашвили был лишен гражданства из-за "реформ, борьбы с мафией и коррупционерами".

"Лишать гражданства любого человека — это однозначно не демократичный и неправовой шаг. В данном случае речь идет о приглашенном в страну политике, который посвятил свою жизнь реформам, борьбе с мафией и коррупционерами. Его (Саакашвили — Ред.) приглашали и давали гражданство для того чтоб он это делал в Украине. А когда он стал делать то, зачем его приглашали — его сначала "закрыли", а когда это не помогло — забрали гражданство и могут выслать из страны", — заявил "Стране" экс-заместитель председателя Одесской областной государственной администрации.

Боровик заявил, что именно в среду, 26 июля должен был состояться суд по делу о лишении гражданства его самого.

"Сегодня (в среду, 26 июля 2017 — Ред.) должен был состояться суд о лишении меня гражданства. Его второй раз отменили. Это сигнал — мы не чураемся ничего, даже советских методов. И правосудия здесь не будет. Порошенко и его окружение оперируют вне правового поля. А по человечески, они просто поступают подло", — заявил бывший подчиненный экс-губернатора Одесской области.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.