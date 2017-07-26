Саакашвили: буду сидеть в Киеве без гражданства

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен остаться в Киеве даже в случае лишения его гражданства Украины.

"А ничего. Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — сказал Саакашвили в интервью украинскому изданию "Новое время" накануне официального решения о лишении его гражданства. Интервью было опубликовано в среду.

По данным издания, Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, выходящих к Майдану Незалежности в Киеве. Сам экс-президент Грузии сообщил, что осенью он планирует съезжать. "Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии", — сказал он.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.