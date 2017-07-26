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    Саакашвили: буду сидеть в Киеве без гражданства

    (обновлено: )54112
    Саакашвили накануне лишения его украинского гражданства сообщил, что будет делать, если его все же лишат гражданства Украины. Он заверил, что останется в Киеве.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен остаться в Киеве даже в случае лишения его гражданства Украины.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
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    "А ничего. Буду сидеть здесь, в Киеве, никаких проблем. Буду сидеть в Киеве без гражданства. Буду просто ходить по Майдану. Я живу сейчас тут неподалеку", — сказал Саакашвили в интервью украинскому изданию "Новое время" накануне официального решения о лишении его гражданства. Интервью было опубликовано в среду.

    По данным издания, Саакашвили снимает квартиру на одной из улиц, выходящих к Майдану Незалежности в Киеве. Сам экс-президент Грузии сообщил, что осенью он планирует съезжать. "Посмотрим, может что-то маленькое здесь куплю. Нам удалось продать одну из квартир в Грузии", — сказал он.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

    Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.

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