Депутат: Саакашвили не сможет вернуться в Украину

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко сообщил, что сейчас бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили находится в США.

По словам депутата, Саакашвили не сможет вернуться в Украину, так как его лишили украинского гражданства.

"Сценарий Порошенко в отношении Саакашвили: аннулировать его украинское гражданство, пока он находится в США. Таким образом, Саакашвили даже физически не сможет вернуться на Украину — его задержат в Борисполе по прилету и первым рейсом экстрадируют в Грузию. Таким образом, будет невозможно его физически защитить от экстрадиции. Фактически Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. Согласно украинским законам, гражданство Украины прекращается в результате добровольного выхода из гражданства либо его утраты. Основанием для утраты может быть приобретение гражданства другой страны, получение гражданства Украины путем обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов, а также добровольное поступление на военную службу другого государства.