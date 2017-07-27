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    В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (189)

    (обновлено: )34022
    Участники немногочисленного митинга собрались возле стелы Независимости, где в режиме открытого микрофона выступают в поддержку бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит в центре столицы в четверг.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бортник: лишение гражданства Саакашвили – только начало разборок

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

    Участники немногочисленного митинга собрались возле стелы Независимости, они держат национальные флаги Украины. Все желающие в режиме открытого микрофона выступают в поддержку Саакашвили. Митингующие заявили о намерении подать петицию в адрес президента с требованием отменить решение о лишении гражданства, а также оспорить указ президента в суде.

    Организаторы митинга подчеркивают, что акция не политическая, в ней не принимают участие партии. Они также заявили, что сторонники Саакашвили едут в столицу из разных регионов.

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