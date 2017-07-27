В центре Киева митингуют сторонники Саакашвили

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КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Митинг сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит в центре столицы в четверг.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Участники немногочисленного митинга собрались возле стелы Независимости, они держат национальные флаги Украины. Все желающие в режиме открытого микрофона выступают в поддержку Саакашвили. Митингующие заявили о намерении подать петицию в адрес президента с требованием отменить решение о лишении гражданства, а также оспорить указ президента в суде.

Организаторы митинга подчеркивают, что акция не политическая, в ней не принимают участие партии. Они также заявили, что сторонники Саакашвили едут в столицу из разных регионов.