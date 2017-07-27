Бортник: лишение гражданства Саакашвили – только начало разборок

РИА Новости Украина

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также был губернатором Одесской области, лишился украинского гражданства. Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

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Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства, у него остался только украинский паспорт. Если это действительно так, то после указа Порошенко Саакашвили официально стал лицом без гражданства.

Ситуацию вокруг лишения Саакашвили гражданства на своей странице в Facebook проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он опубликовал пост "О Саакашвили без пиетета".

"Фабула: Депутат Лозовой, который висит на крючке у власти (его пытаются лишить депутатской неприкосновенности) пишет жалобу на гражданство Саакашвили, которую моментально (годами ходить и взятки давать не надо как большинству граждан, желающих отказаться от украинского гражданства) рассматривают без присутствия Саакашвили в момент когда он находится в США, а Президент Украины подписывает соответствующий Указ сразу же после возвращения из визита в Грузию, где у власти – оппоненты Михо", – отметил Бортник.

По его мнению, в целом в ситуации есть минимум 5 безусловных составляющих.

"1. Политическая расправа над опасным и радикальным, а часто и выходящим за рамки этики и линии, установленные на Банковой, оппонентом (чего только стоят песенки о "Шоколадной д…е" в шоу Саакашвили на "ЗиКе");

2. Попытка разгрома "грузинской команды";

3. Элемент договоренности между Порошенко и властями Грузии. Ждем Черновецкого в гости или погрома его бизнеса в Грузии?;

4. Месть за критику украинской власти на западе (в США, в частности);

5. Сведение счетов с "грузинской командой в НАБУ" за представление на членов коалиции Розенблата, Полякова… перспективного члена Лозового, вчерашнее задержание Суса в "Борисполе", – перечислил эксперт.

Руслан Бортник/Facebook, 27 июля 2017

Обвинения прокуратуры Грузии, продолжил политолог, во многом обоснованы: "Саакашвили в Одессе – это провал… Cаакашвили в свое время также лишал своих оппонентов гражданства…".

"Но, лишение гражданства на наших глазах превратилось в репрессивный инструмент власти – бизнесмен Платон, депутат Артеменко, Саакашвили…", – подытожил Бортник.

Напомним, Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, тогда же президент подписал указ о назначении его губернатором Одесской области. Однако на госслужбе Саакашвили не задержался и уже осенью 2016 года был отправлен в отставку. Экс-президент Грузии обвинил власти страны в коррупции и заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду.