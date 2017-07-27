Филатов иронично прокомментировал лишение Саакашвили гражданства

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов, открыто конфликтующий с экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили, прокомментировал лишение его украинского гражданства.

Накануне Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

"Наверное, сегодня я должен больше других радоваться лишению Саакашвили гражданства. Ведь я был, наверное, первым в Украине, кто вступил с ним в конфронтацию еще на довыборах в Чернигове (довыборы в Верховную Раду на 205-ом мажоритарном округе — Ред.) и поведал обществу, что он самовлюбленный, агрессивный и бесполезный для страны персонаж. В ответ, тысячи ищущих нового политического мессию, обливали меня круглыми сутками дерьмом, клепали фотожабы и посылали в мой адрес проклятия.", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

В то же время, по словам мэра, он не испытывает злорадства, "просто горечь".

"Потому что тысячи ищущих нового политического мессию, теперь побегут возводить на пьедестал нового идиота, искать везде зраду и проклинать всех, кто не вписывается в их идеальную картину мира. Саакашвили уедет, они останутся. Михаил Николозович, до свиданья и всех благ вам. Нам будет вас не хватать. Надо будет покатать вертолетом (двумя!!!), обращайтесь", — добавил Филатов.

Facebook Бориса Филатова Комментарий Бориса Филатова о Михаиле Саакашвили

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.