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    Указ о лишении гражданства Саакашвили не будут обнародовать

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    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства (184)

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    В Администрации президента подчеркнули, что Государственная миграционная служба привела убедительные факты представления Михаилом Саакашвили недостоверной информации.
    Лидер Движения новых сил, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Указ о лишении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины обнародован не будет, сообщили РИА Новости в четверг в Администрации президента.

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    В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

    "По представлению Государственной миграционной службы, которая привела убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления, комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины решила поддержать ходатайство о прекращении гражданства Украины Саакашвили и рекомендовала президенту принять соответствующее решение. На основе рекомендаций глава государства подписал соответствующий указ", — сообщили в АП.

    По данным АП, указ о лишении Саакашвили гражданства обнародован не будет, поскольку он содержит персональные данные.

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