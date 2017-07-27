наверх
27.07.201713:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Это конец. Погребинский о карьере Саакашвили в Украине

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (187)

    81451
    Порошенко рассматривает Саакашвили как серьезного врага: программа Саакашвили была очень эффективным пиар-инструментом против президента, отмечает политолог Михаил Погребинский.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Политическая карьера лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине завершилась, считает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Смотрите также: Саакашвили — Порошенко: помните, что в России вас не ждут

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

    "Похоже, его политическая карьера на Украине на этом заканчивается", — сказал Погребинский в среду РИА Новости.

    По его мнению, украинский президент лишил Саакашвили гражданства, потому что видел в нем опасного врага. 

    "Порошенко рассматривает его как серьезного врага. Надо сказать, что программа Саакашвили была очень эффективным пиар-инструментом против Порошенко. Видимо, чаша терпения переполнилась", — считает Погребинский.

    Политолог также допускает, что поскольку Саакашвили теперь не является гражданином Украины, Киев может его выдать Грузии.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. 

    В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

    В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. 

    Читайте также: Саакашвили экстрадировать из Украины нереально — юрист

    Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Города России. Москва
    Санкции США по России ударили по ЕС