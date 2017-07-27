Это конец. Погребинский о карьере Саакашвили в Украине

РИА Новости Украина

Политическая карьера лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Украине завершилась, считает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

"Похоже, его политическая карьера на Украине на этом заканчивается", — сказал Погребинский в среду РИА Новости.

По его мнению, украинский президент лишил Саакашвили гражданства, потому что видел в нем опасного врага.

"Порошенко рассматривает его как серьезного врага. Надо сказать, что программа Саакашвили была очень эффективным пиар-инструментом против Порошенко. Видимо, чаша терпения переполнилась", — считает Погребинский.

Политолог также допускает, что поскольку Саакашвили теперь не является гражданином Украины, Киев может его выдать Грузии.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

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Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.